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Президент Финляндии критикует Эрдогана за его позицию

Президент Турции Реджеп Эрдоган блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

сегодня, 14:00
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Автор:

Slava Kot

Президент Финляндии Саули Ниинисто считает, что не позднее июля должно принять решение о вступлении его страны в НАТО. Главная причина, почему скандинавская страна не может попасть в структуру военного альянса – это политика президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Президент Финляндии критикует Эрдогана за его позицию

Президент Финляндии критикует Эрдогана. Фото из открытых источников

Финский президент посетил шоу Yle TV, где он сообщил, о сложных переговорах с Турцией о вступлении его страны в НАТО.

"Если этот вопрос не будет продвинут вперед до июля, то пора для серьезной дискуссии с Эрдоганом", — сказал президент Ниинисто финскому телевидению.

По мнению Саули Ниинисто, нет признаков, что за блокированием вступления Финляндии в НАТО стоит Владимир Путин. Это связано с "внутренней политикой Турции", уверяет финский президент. Президент Финляндии заверил, что его страна планирует вступить в военный союз вместе со своим скандинавским партнером – Швецией, несмотря на то, что у страны напряженные отношения с Турцией в последние недели.

На прошлой неделе в столице Швеции прошли антитурецкие демонстрации, где перед посольством Турции сожгли Коран . Ранее перед мэрией Стокгольма повесили чучело турецкого лидера Реджепа Эрдогана. После этих событий визиты шведских и финских политиков в Анкару были отменены, а турецкая сторона заявила, что не будет поддерживать заявку шведов на вступление в НАТО и разорвала трехсторонние переговоры.

Сегодня только 2 страны из 30 членов НАТО не одобрили вступление Финляндии и Швеции в альянс – это Турция и Венгрия. Однако правительство Венгрии сообщило, что одобрит вступление в феврале 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган меняет свою политику, и такие действия турецкого президента могут повлиять на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте Финляндии, сравнившем позорное поражение Сталина с нынешними шагами Путина.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-26/finland-signals-nato-accession-must-progress-by-july-summit
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