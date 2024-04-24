Президент Финляндии назвал лучший способ избегания войны

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лучшим способом избежать войны станет подготовка к ней. По его словам, именно поэтому страна хочет иметь сильную армию и стала членом НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euractiv.



Президент Финляндии Александр Стубб. Фото из открытых источников

Александр Стубб посетил Стокгольм, где сделал несколько заявлений о войне и безопасности в Европе. Президент Финляндии считает, что страны должны готовиться к возможным военным конфликтам в будущем и таким образом снизить возможность их возникновения.

"Лучший способ избежать войны — меньше говорить и больше готовиться", — сказал Стубб и добавил, что "хоть это звучит парадоксально", но Финляндия хочет иметь сильную армию и присоединилась к НАТО для продвижения мира.

По словам Стубба, ситуация была критической, поэтому Финляндия действовала соответственно и стала членом НАТО.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО обеспечивает бесперебойный щит от Балтийского до Черного моря и будет способствовать дальнейшему укреплению оборонного планирования и сотрудничества в скандинавско-балтийском регионе", — отмечают в НАТО.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России Финляндия, имеющая общую границу с РФ, изменила свою политику и подала заявление на присоединение к НАТО в 2022 году. 4 апреля 2023 года страна официально присоединилась к альянсу и стала ее 31 членом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление президента Финляндии, отказавшегося от диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, почему Кремль постоянно угрожает НАТО и ее членам, в частности Финляндии.