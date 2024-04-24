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Президент Финляндии назвал лучший способ избегания войны

Финский лидер Александр Стубб призвал меньше говорить и больше готовиться к войне.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лучшим способом избежать войны станет подготовка к ней. По его словам, именно поэтому страна хочет иметь сильную армию и стала членом НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euractiv.

Президент Финляндии назвал лучший способ избегания войны

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото из открытых источников

Александр Стубб посетил Стокгольм, где сделал несколько заявлений о войне и безопасности в Европе. Президент Финляндии считает, что страны должны готовиться к возможным военным конфликтам в будущем и таким образом снизить возможность их возникновения.

"Лучший способ избежать войны — меньше говорить и больше готовиться", — сказал Стубб и добавил, что "хоть это звучит парадоксально", но Финляндия хочет иметь сильную армию и присоединилась к НАТО для продвижения мира.

По словам Стубба, ситуация была критической, поэтому Финляндия действовала соответственно и стала членом НАТО.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО обеспечивает бесперебойный щит от Балтийского до Черного моря и будет способствовать дальнейшему укреплению оборонного планирования и сотрудничества в скандинавско-балтийском регионе", — отмечают в НАТО.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России Финляндия, имеющая общую границу с РФ, изменила свою политику и подала заявление на присоединение к НАТО в 2022 году. 4 апреля 2023 года страна официально присоединилась к альянсу и стала ее 31 членом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление президента Финляндии, отказавшегося от диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, почему Кремль постоянно угрожает НАТО и ее членам, в частности Финляндии.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/finlands-stubb-says-best-way-to-avoid-war-is-to-talk-less-and-prepare-more/
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