При каких условиях НАТО введет войска в Украину: как могут действовать на опережение

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Кравцев Сергей
В Украине не перестает обсуждаться вопрос возможного ввода войск НАТО. При каких условиях НАТО введет войска в Украину? Если прибудут военные инструкторы НАТО, каковы будут их задачи? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
НАТО. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в интервью сайту "Обозреватель" выразил мнение, что страны НАТО могут ввести свои войска в Украину в случае серьезного успеха России на фронте.
Он добавил, что страны Балтии и Польша должны объединиться и принять совместное решение. По мнению генерал-лейтенанта, в таком случае НАТО не поддержит решение этих стран.
Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований, соучредитель "Национальной политической академии" Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что не исключает, что после иностранных инструкторов в Украину могут прибыть обучающие военные контингенты партнеров.
При этом добавил, если зайдут эти войска соответственно, то они прибудут со своим оружием, в том числе и системами ПВО.
Эксперт считает, что сейчас Украина имеет повод поднимать вопросы в рамках подписываемых сейчас безопасности и говорить, что гарантии безопасности должны распространяться на то, что наши партнеры в какой-то момент должны нам помогать и войсками хотя бы какие-то функции выполнять.
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