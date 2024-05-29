При каких условиях НАТО введет войска в Украину: как могут действовать на опережение

В Украине не перестает обсуждаться вопрос возможного ввода войск НАТО. При каких условиях НАТО введет войска в Украину? Если прибудут военные инструкторы НАТО, каковы будут их задачи? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

НАТО. Фото: из открытых источников

Страны Балтии и Польша понимают, что после Украины будут они

Генерал-лейтенант, экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в интервью сайту "Обозреватель" выразил мнение, что страны НАТО могут ввести свои войска в Украину в случае серьезного успеха России на фронте.

"Макрон эти точки уже сформулировал: Киев и Одесса. Но возможны другие варианты. Например, выход российской армии к городу Днепр. Сейчас Россия формирует группировку из двух армий, это резерв стратегического уровня. Это очень серьезная опасность. Если использовать этот резерв, можно выйти, в частности, на Запорожье. И это может быть именно тем прорывом, о котором идет речь", – объяснил Романенко.

Он добавил, что страны Балтии и Польша должны объединиться и принять совместное решение. По мнению генерал-лейтенанта, в таком случае НАТО не поддержит решение этих стран.

"НАТО в этом случае, наверное, займет такую позицию: вы сами в это ввязались, сами и расхлебывайте. Почему такие заявления делают в странах Балтии и Польши? Потому что они понимают, что после Украины будут они. С военной точки зрения это рациональный подход". – нужно действовать на опережение", – добавил Романенко.

Заявлениями или санкциями заставить Россию выйти из Украины невозможно

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований, соучредитель "Национальной политической академии" Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что не исключает, что после иностранных инструкторов в Украину могут прибыть обучающие военные контингенты партнеров.

"Я думаю, что как только будут инструкторы, будут военные контингенты. Мне представляется, что эти инструкторы приедут не только наши силы учить. Они приедут перенимать опыт как воюют россияне, понять, осознать, научиться, чтобы готовить своих. Готовить тех, которые могут приехать после инструкторов, готовить иностранные войска, которые могут зайти в Украину при определенных условиях. Это может быть подготовка", — отметил Мусиенко.

При этом добавил, если зайдут эти войска соответственно, то они прибудут со своим оружием, в том числе и системами ПВО.

Эксперт считает, что сейчас Украина имеет повод поднимать вопросы в рамках подписываемых сейчас безопасности и говорить, что гарантии безопасности должны распространяться на то, что наши партнеры в какой-то момент должны нам помогать и войсками хотя бы какие-то функции выполнять.

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