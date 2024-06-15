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Причина не в НАТО: почему на самом деле Путин воюет с Украиной

РФ воюет с Украиной не из-за страха расширения НАТО

сегодня, 22:47
Автор:
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Марьян Ощановский
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Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер убежден, что РФ напала на Украину не из-за страха перед расширением НАТО.

Причина не в НАТО: почему на самом деле Путин воюет с Украиной

Путин воюет с Украиной не из-за НАТО. Фото из открытых источников

"Люди продолжают говорить, что России дали обещание, что НАТО не будет расширяться, в то время как человек, вероятно, сделавший это обещание, государственный секретарь США Джеймс Бейкер, неоднократно публично заявлял, что это неправда. Даже человек, вроде бы это сказавшый, не делал этого. Однако россияне продолжают это использовать. Другая часть нарратива — это то, что расширение НАТО вызвало нападение Путина на Украину, хотя реальность доказывают обратное", — заявил Курт Волкер.

Он также отметил, что Путин напал на Украину и Грузию, которые не являются членами НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V-Ye6d8Vrmo
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Леонід

сегодня, 22:04

Так чому ж насправді Путін воює з Україною ? В чому причина ?


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