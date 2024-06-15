Причина не в НАТО: почему на самом деле Путин воюет с Украиной

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер убежден, что РФ напала на Украину не из-за страха перед расширением НАТО.
Путин воюет с Украиной не из-за НАТО. Фото из открытых источников
Он также отметил, что Путин напал на Украину и Грузию, которые не являются членами НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Леонід
сегодня, 22:04
Так чому ж насправді Путін воює з Україною ? В чому причина ?