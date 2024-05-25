Пришло время нового этапа в войне: с каким призывом Столтенберг обратился к союзникам

Страны-союзники, которые поставляют оружие Украине, должны отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", с таким призывом к членам альянса обратился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "The Economist".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

В интервью изданию глава Альянса отметил, что отмена запрета необходима, иначе украинская армия просто не сможет эффективно защитить территорию Украины, особенно приграничные районы, которые беспощадно атакует агрессор.

"Пришло время для союзников рассмотреть вопрос о том, стоит ли им отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы, отказ Украине в возможности использовать это оружие против законных военных целей на российской территории, очень усложняет для нее защиту", — прокомментировал Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил, что россияне готовы в дальнейшем давить на ВСУ и завоевывать некоторые незначительные позиции и "заплатить очень высокую цену за эти незначительные достижения".

Столтенберг хорошо осознает асимметричное преимущество, которое получает Россия от того, что является убежищем от американского оружия дальнего радиуса действия. Это позволяет агрессору концентрировать силы, будучи уверенным, что Украина не сможет применить свое самое эффективное оружие, пока оно не пересечет границу.

По его словам, россияне также могут в относительной безопасности запускать со своей территории оружие, вроде беспилотников "Ланцет".

"Мы должны помнить, что это такое. Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает в себя нанесение ударов по целям на российской территории", — решительно заявил генсек НАТО.

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