Продолжат ли США военную поддержку Украины: Столтенберг озвучил прогноз

Предоставление военной помощи Украине – это интерес не одной конкретно взятой страны, или нескольких стран, которые входят в НАТО. Это интерес абсолютно всех стран, которые сегодня являются полноправными членами Альянса. В том числе речь, конечно же, идет о лидере НАТО – США. Поэтому нет сомнений в том, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву мощную поддержку. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции с президентом Латвии сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО напомнил о том решении, которое было принято на саммите в Вильнюсе. По словам Столтенберга, теперь важно, чтобы все союзники придерживались данного решения и беспрекословно его выполняли. Это решение напрямую связано с поддержкой Украины, которая противостоит российской агрессии.

"Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО пообещали поддержать Украину не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и потому, что это будет опасно для нас", – высказался Столтенберг.

По его словам, все страны, которые входят в Альянс прекрасно понимают, насколько важно не допустить победы Путина в развязанной им войне против украинского народа.

"И поэтому я уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине", – констатировал генсек Альянса.

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