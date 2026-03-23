Продолжают ли США вооружать Украину в войне: Рютте сделал резонансное заявление

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Соединённые Штаты продолжают оказывать Украине масштабную поддержку, включая передачу разведданных и поставки оружия через европейских союзников. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По словам Рютте, несмотря на публичную критику Европы со стороны Дональд Трамп, помощь Киеву не прекращается. Он подчеркнул, что Вашингтон обеспечивает Украину критически важной разведывательной информацией и координирует поставки вооружений совместно с европейскими странами.

Комментируя более широкий контекст, включая возможное ослабление санкций против российской нефти и влияние ближневосточного кризиса, генсек отметил, что Трамп вынужден учитывать множество факторов.

По его словам, американский лидер работает с командой, в которую входят Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марко Рубио, чтобы усилить давление на Россию и приблизить переговоры.

Рютте также сообщил, что во время встречи с Владимир Зеленский в Лондон украинский лидер подтвердил стремление к завершению войны и готовность к соглашению.

По оценке генсека, именно Трамп совместно с европейскими партнёрами усиливает давление на Кремль. Он подчеркнул, что действия США играют ключевую роль в попытках сдвинуть переговорный процесс с мёртвой точки, одновременно оказывая влияние как на Москву, так и на Киев.

