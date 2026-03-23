НАТО Продолжают ли США вооружать Украину в войне: Рютте сделал резонансное заявление
НОВОСТИ

Продолжают ли США вооружать Украину в войне: Рютте сделал резонансное заявление

Вашингтон действует через Европу, давит на Россию и балансирует на фоне войны на Ближнем Востоке

23 марта 2026, 07:14
Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Соединённые Штаты продолжают оказывать Украине масштабную поддержку, включая передачу разведданных и поставки оружия через европейских союзников. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

Продолжают ли США вооружать Украину в войне: Рютте сделал резонансное заявление

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По словам Рютте, несмотря на публичную критику Европы со стороны Дональд Трамп, помощь Киеву не прекращается. Он подчеркнул, что Вашингтон обеспечивает Украину критически важной разведывательной информацией и координирует поставки вооружений совместно с европейскими странами.

Комментируя более широкий контекст, включая возможное ослабление санкций против российской нефти и влияние ближневосточного кризиса, генсек отметил, что Трамп вынужден учитывать множество факторов. 

По его словам, американский лидер работает с командой, в которую входят Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марко Рубио, чтобы усилить давление на Россию и приблизить переговоры.

Рютте также сообщил, что во время встречи с Владимир Зеленский в Лондон украинский лидер подтвердил стремление к завершению войны и готовность к соглашению.

По оценке генсека, именно Трамп совместно с европейскими партнёрами усиливает давление на Кремль. Он подчеркнул, что действия США играют ключевую роль в попытках сдвинуть переговорный процесс с мёртвой точки, одновременно оказывая влияние как на Москву, так и на Киев.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры о завершении войны в Украине, которые с начала года ведут Киев, Москва и Вашингтон, фактически остановились. Формально это объясняют отвлечением США на ситуацию вокруг Ирана, однако реальные причины глубже. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.




Источник: https://www.cbsnews.com/news/mark-rutte-nato-secretary-general-face-the-nation-transcript-03-22-2026/
