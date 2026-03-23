Чи продовжують США озброювати Україну у війні: Рютте зробив резонансну заяву

Вашингтон діє через Європу, тисне на Росію та балансує на тлі війни на Близькому Сході.

23 березня 2026, 07:14
Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні масштабну підтримку, включаючи передачу розвідданих та постачання зброї через європейських союзників. Про це він розповів в інтерв'ю CBS News.

Чи продовжують США озброювати Україну у війні: Рютте зробив резонансну заяву

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За словами Рютте, незважаючи на публічну критику Європи з боку Дональда Трампа, допомога Києву не припиняється. Він наголосив, що Вашингтон забезпечує Україну критично важливою розвідувальною інформацією та координує постачання озброєнь спільно з європейськими країнами.

Коментуючи ширший контекст, включаючи можливе послаблення санкцій проти російської нафти та вплив близькосхідної кризи, генсек зазначив, що Трамп змушений враховувати багато чинників.

За його словами, американський лідер працює з командою, до якої входять Джаред Кушнер, Стів Уіткофф та Марко Рубіо, щоб посилити тиск на Росію та наблизити переговори.

Рютте також повідомив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні український лідер підтвердив прагнення до завершення війни та готовність до угоди.

За оцінкою генсека, саме Трамп спільно з європейськими партнерами посилює тиск на Кремль. Він наголосив, що дії США відіграють ключову роль у спробах зрушити переговорний процес з мертвої точки, одночасно впливаючи як на Москву, так і на Київ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — переговори про завершення війни в Україні, які з початку року ведуть Київ, Москва та Вашингтон, фактично зупинилися. Формально це пояснюють відволіканням США на ситуацію навколо Ірану, проте реальні причини глибші. Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела.




Джерело: https://www.cbsnews.com/news/mark-rutte-nato-secretary-general-face-the-nation-transcript-03-22-2026/
