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Путин не думает останавливаться: президент Литвы предупредил о тревожных данных разведки

В Вильнюсе считают, что Кремль может атаковать критическую инфраструктуру стран Балтии и Польши, чтобы проверить реакцию Альянса

15 июля 2026, 14:02
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Кравцев Сергей

Литовская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых провокаций против стран НАТО. Речь идет не о полномасштабном вторжении, а о точечных атаках на объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

Путин не думает останавливаться: президент Литвы предупредил о тревожных данных разведки

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, Владимир Путин не отказался от намерения проверить прочность Североатлантического альянса, поэтому Россия может прибегнуть к ограниченным силовым операциям против государств Балтии и Польши.

Науседа отметил, что разведслужбы фиксируют признаки подготовки подобных действий, однако определить точное место и время возможной атаки пока невозможно. Он объяснил, что российская сторона может еще только завершать планирование, тогда как партнерам уже известно о потенциальных целях будущих операций.

Президент подчеркнул, что Литва заранее усилила защиту наиболее важных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. По его словам, государственные службы уже работают по различным сценариям реагирования на возможные угрозы.

Особое внимание, отметил Науседа, уделяется так называемым кинетическим операциям – ударам с применением ракет, беспилотников, авиации или других средств поражения. Именно такие локальные атаки, по оценке литовских властей, сегодня представляют наибольшую опасность для региона.

В Вильнюсе считают, что подобные действия могут стать частью стратегии Кремля по созданию напряженности внутри НАТО и проверке готовности союзников коллективно реагировать даже на ограниченные военные провокации.

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Источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/2991087/nauseda-rossiia-mozhet-atakovat-kriticheskuiu-infrastrukturu-litvy
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