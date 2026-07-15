Путін не думає зупинятися: президент Литви попередив про тривожні дані розвідки

Литовська розвідка має інформацію про підготовку Росією нових провокацій проти країн НАТО. Йдеться не про повномасштабне вторгнення, а про точкові атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, Володимир Путін не відмовився від наміру перевірити міцність Північноатлантичного альянсу, тому Росія може вдатися до обмежених силових операцій проти держав Балтії та Польщі.

Науседа зазначив, що розвідслужби фіксують ознаки підготовки подібних дій, проте визначити точне місце та час можливої атаки поки що неможливо. Він пояснив, що російська сторона може ще тільки завершувати планування, тоді як партнерам уже відомо про потенційні цілі майбутніх операцій.

Президент наголосив, що Литва заздалегідь посилила захист найважливіших об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури. За його словами, державні служби вже працюють за різними сценаріями реагування на можливі загрози.

Особлива увага, зазначив Науседа, приділяється так званим кінетичним операціям – ударам із застосуванням ракет, безпілотників, авіації чи інших засобів ураження. Саме такі локальні атаки, за оцінкою литовської влади, сьогодні становлять найбільшу небезпеку для регіону.

У Вільнюсі вважають, що подібні дії можуть стати частиною стратегії Кремля щодо створення напруженості всередині НАТО та перевірки готовності союзників колективно реагувати навіть на обмежені військові провокації.

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