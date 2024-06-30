Путин осознает, что проиграл войну: министр обороны Швеции рассказал, почему Кремль не останавливается

Министр обороны Швеции Пол Йонсон уверен, что российский диктатор Владимир Путин отдает себе отчет в своем поражении в войне в Украине. Однако, по словам Йонсона, глава Кремля надеется разделить Европу и НАТО изнутри.



Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон дал интервью Bild, в котором рассказал об опасностях со стороны России. По его словам, разговоры о возможной российской агрессии на одну из стран НАТО не следует воспринимать как проявления паники, а скорее осознать опасности.

"Я не хочу говорить, когда Россия нападет, потому что это явно не неизбежно. Но мы должны четко понимать несколько вещей по России. Во-первых, мы имеем дело с Россией, которая готова пойти на серьезные политические и военные риски. Мы также должны понимать, что Россия имеет большие амбиции по реорганизации своих вооруженных сил. Лучшее, что мы можем сделать для поддержания мира в Европе, это сделать НАТО сильным и сосредоточиться на сдерживании и обороне", — сказал Йонсон.

Пол Йонсон считает, что российский диктатор понимает, что проигрывает войну в Украине, однако ожидает возможный раскол среди украинских партнеров.

"Я считаю, что Кремль и сам Путин отдают себе отчет в том, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и НАТО", — подчеркнул Йонсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский журналист Виталий Портников назвал две основные цели, почему российский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею.

Также "Комментарии" писали, что Путин обращался с предложением к Саудовской Аравии и предлагал вооружить союзников Ирана.