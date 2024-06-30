Путин осознает, что проиграл войну: министр обороны Швеции рассказал, почему Кремль не останавливается

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Slava Kot
Министр обороны Швеции Пол Йонсон уверен, что российский диктатор Владимир Путин отдает себе отчет в своем поражении в войне в Украине. Однако, по словам Йонсона, глава Кремля надеется разделить Европу и НАТО изнутри.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото из открытых источников
Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон дал интервью Bild, в котором рассказал об опасностях со стороны России. По его словам, разговоры о возможной российской агрессии на одну из стран НАТО не следует воспринимать как проявления паники, а скорее осознать опасности.
Пол Йонсон считает, что российский диктатор понимает, что проигрывает войну в Украине, однако ожидает возможный раскол среди украинских партнеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский журналист Виталий Портников назвал две основные цели, почему российский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею.
Также "Комментарии" писали, что Путин обращался с предложением к Саудовской Аравии и предлагал вооружить союзников Ирана.
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