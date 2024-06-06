Путин уверяет, что не планирует нападать на НАТО: Столтенберг ответил

Российский диктатор Владимир Путин назвал "бредом" заявления о том, что РФ якобы хочет напасть на страны НАТО. Свое заявление глава Кремля сделал во время общения с журналистами. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит прямой угрозы со стороны России для стран-членов Альянса. При этом генсек уточнил, что об этом можно говорить только по состоянию на данный момент. Как передает портал "Комментарии", заявление Столтенберга цитирует "Yle".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО сегодня прибыл с визитом в Финляндию и встретился с президентом Александром Стуббом.

В ходе совместной пресс-конференции генсек НАТО заявил, что в настоящее время непосредственной угрозы нападения России нет. Он подчеркивает, что НАТО является самой сильной военной силой в мире.

Стубб в свою очередь отметил, что лучший способ предотвратить войну – это подготовиться к ней. По мнению президента Финляндии, сейчас нет угрозы странам Северной Европы или Балтии со стороны Москвы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что "окно возможностей" Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.



