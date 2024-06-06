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Путин уверяет, что не планирует нападать на НАТО: Столтенберг ответил

В НАТО пока не видят угрозы нападения России

сегодня, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин назвал "бредом" заявления о том, что РФ якобы хочет напасть на страны НАТО. Свое заявление глава Кремля сделал во время общения с журналистами. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит прямой угрозы со стороны России для стран-членов Альянса. При этом генсек уточнил, что об этом можно говорить только по состоянию на данный момент. Как передает портал "Комментарии", заявление Столтенберга цитирует "Yle".

Путин уверяет, что не планирует нападать на НАТО: Столтенберг ответил

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО сегодня прибыл с визитом в Финляндию и встретился с президентом Александром Стуббом.

В ходе совместной пресс-конференции генсек НАТО заявил, что в настоящее время непосредственной угрозы нападения России нет. Он подчеркивает, что НАТО является самой сильной военной силой в мире.

Стубб в свою очередь отметил, что лучший способ предотвратить войну – это подготовиться к ней. По мнению президента Финляндии, сейчас нет угрозы странам Северной Европы или Балтии со стороны Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — под давлением Швейцарии и стран Глобального Юга в проект решения Саммита мира внесли невыгодные Украине поправки, которые угрожают безальтернативному статусу формулы мира президента Владимира Зеленского и открывают путь к другим мирным инициативам. Об этом пишет "УП", ссылаясь документ по итогам саммита, который якобы уже разослали в столицы стран участниц мероприятия.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что "окно возможностей" Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.




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Источник: https://yle.fi/a/74-20092538
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