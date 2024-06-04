В Норвегии рассказали, сколько времени осталось у НАТО для подготовки войны с РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что "окно возможностей" Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение он высказал в интервью изданию Bloomberg.

НАТО. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что это меньший временной промежуток, чем оценивали некоторые западные официальные лица при обсуждении в НАТО вопроса наращивания Россией военного потенциала и ее способности восстанавливать силы.

"В какой-то момент кто-то сказал, что это займет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись к менее чем за 10 лет через промышленную базу, которая сейчас работает в РФ. Это займет некоторое время, что дает нам окно возможностей на следующие два-три года, чтобы восстановить наши силы, восстановить наши запасы в то же время, когда мы поддерживаем Украину", – подчеркнул Кристофферсен.

В материале Bloomberg говорится, что парламент Норвегии должен одобрить план по увеличению почти вдвое расходов на оборону в течение следующих 12 лет. Акцент будет сделан на возможностях военно-морских сил и противовоздушной обороны.

Норвегия стремится достичь своей цели по расходам в рамках НАТО – 2% от валового внутреннего продукта уже в 2024 году, тогда как ожидается, что к 2030 году страна достигнет уровня в 2,7% ВВП, пишут журналисты.

"Сейчас я вижу окно, где мы можем выполнить требования, согласованные НАТО, новую командную структуру, новые структуры сил, новые региональные планы. Поэтому мы можем реализовать эти планы и эти решения в последующие годы, но нам нужно ускориться. Нам нужно сделать это за два-три года, чтобы быть уверенными, что мы готовы ко всему, что может произойти", – утверждает генерал.

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