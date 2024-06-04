В Норвегии рассказали, сколько времени осталось у НАТО для подготовки войны с РФ

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Кравцев Сергей
Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что "окно возможностей" Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение он высказал в интервью изданию Bloomberg.
НАТО. Фото: из открытых источников
Генерал отметил, что это меньший временной промежуток, чем оценивали некоторые западные официальные лица при обсуждении в НАТО вопроса наращивания Россией военного потенциала и ее способности восстанавливать силы.
В материале Bloomberg говорится, что парламент Норвегии должен одобрить план по увеличению почти вдвое расходов на оборону в течение следующих 12 лет. Акцент будет сделан на возможностях военно-морских сил и противовоздушной обороны.
Норвегия стремится достичь своей цели по расходам в рамках НАТО – 2% от валового внутреннего продукта уже в 2024 году, тогда как ожидается, что к 2030 году страна достигнет уровня в 2,7% ВВП, пишут журналисты.
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