Слухи о том, что президент США Дональд Трамп не будет принимать участие в июньском саммите НАТО в Гааге не подтвердились. Глава Белого дома планирует принять участие в мероприятии. Об этом после телефонного разговора с лидером США заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Его (Дональда Трампа – ред.) присутствие будет очень важным", — сказал Схоф.

Премьер добавил, что Трамп заверил его, что приедет.

Несмотря на то, что намерения Дональда Трампа присутствовать неясны, но Схов заявил, что он и генсек НАТО Марк Рютте рассчитывали на его присутствие с самого начала. Комментарии премьера Нидерландов последовали после визита в среду для встречи с Рютте, который ранее сам занимал должность главы правительства Нидерландов.

Стоит отметить, что саммит, который пройдет 24-25 июня в Гааге, родном городе Марка Рютте, будет посвящен формальному принятию новой минимальной цели расходов для всего блока. В частности, члены Альянса уже добились прогресса в планах по выполнению требования Трампа тратить 5% ВВП на военные нужды.

Впервые информацию о том, что Трамп может проигнорировать саммит НАТО опубликовало в начале мая издание Der Spiegel. Как пояснялось, это может произойти, если европейские страны-члены Альянса не увеличат расходы на оборону.

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Также издание "Комментарии" сообщало – к концу десятилетия страны Североатлантического Альянса станут в разы сильнее, а у России к 2030 году "будет ужасное похмелье". Такой прогноз у себя в X (Twitter) озвучил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом министр подчеркнул, что важно не забывать, что НАТО было создано, в первую очередь, для сдерживания России.



