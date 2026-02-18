Разведка Швеции бьет тревогу: к чему на самом деле готовится Россия

Россия остается ключевой военной угрозой для Швеции и всего Североатлантического альянса, а ее действия становятся все более агрессивными и рискованными. Об этом говорится в ежегодном докладе шведской разведки, сообщает Politico.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В документе подчеркивается, что Москва ведет враждебную деятельность в регионе, особенно в районе Балтийского моря. Среди зафиксированных угроз – нарушения воздушного пространства, диверсии и масштабные кибератаки. Шведская разведка прямо называет Россию главной военной опасностью для страны и НАТО, отмечая, что ее поведение носит агрессивный и оппортунистический характер.

Похожие выводы ранее озвучили и спецслужбы Эстонии. Там считают Россию опасным противником, несмотря на выявленные слабости. В то же время эстонские аналитики не видят признаков неизбежного нападения на страны НАТО в ближайшие годы, подчеркивая, что сдерживающим фактором остается коллективная оборона альянса.

Особую тревогу вызывает стремительный рост российского военного производства. По данным разведки, выпуск артиллерии и боеприпасов увеличился в 17 раз после начала полномасштабной войны против Украины. Это свидетельствует о долгосрочной подготовке Москвы к новым конфликтам, даже если боевые действия завершатся.

В НАТО считают, что усиление оборонных расходов стран альянса и действие статьи 5 о коллективной защите остаются ключевыми факторами сдерживания. Однако эксперты предупреждают: Россия может стать еще более опасной военной силой, чем до начала вторжения в Украину, что повышает риск будущей эскалации в Европе.

