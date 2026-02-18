logo_ukra

Розвідка Швеції б'є на сполох: до чого насправді готується Росія
НОВИНИ

Розвідка Швеції б'є на сполох: до чого насправді готується Росія

Розвідка попереджає про диверсії, порушення кордонів та підготовку Москви до нової війни

18 лютого 2026, 07:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія залишається ключовою військовою загрозою для Швеції та всього Північноатлантичного альянсу, а її дії стають все більш агресивними та ризикованими. Про це йдеться у щорічній доповіді шведської розвідки, повідомляє Politico.

Розвідка Швеції б'є на сполох: до чого насправді готується Росія

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У документі наголошується, що Москва веде ворожу діяльність у регіоні, особливо у районі Балтійського моря. Серед зафіксованих загроз – порушення повітряного простору, диверсії та масштабні кібератаки. Шведська розвідка прямо називає Росію головною військовою небезпекою для країни та НАТО, зазначаючи, що її поведінка має агресивний та опортуністичний характер.

Схожі висновки раніше озвучили спецслужби Естонії. Там вважають Росію небезпечним супротивником, незважаючи на виявлені слабкості. Водночас естонські аналітики не бачать ознак неминучого нападу на країни НАТО найближчими роками, наголошуючи на тому, що стримуючим чинником залишається колективна оборона альянсу.

Особливу тривогу викликає стрімке зростання російського військового виробництва. За даними розвідки, випуск артилерії та боєприпасів збільшився у 17 разів після початку повномасштабної війни проти України. Це свідчить про довгострокову підготовку Москви до нових конфліктів, навіть якщо бойові дії завершаться.

У НАТО вважають, що посилення оборонних витрат країн альянсу та дія статті 5 про колективний захист є ключовими факторами стримування. Проте експерти попереджають: Росія може стати ще небезпечнішою військовою силою, ніж до початку вторгнення в Україну, що підвищує ризик майбутньої ескалації в Європі.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Кремль озвучив справжні цілі на тлі переговорів у Женеві.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 17 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів за участю України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Зустріч політичної групи цього дня увійшла в глухий кут.

Про це, посилаючись на два обізнані джерела, повідомив журналіст Барак Равід у соцмережі Х. За його словами, відсутність прогресу пояснюється позицією представника Москви.




Джерело: https://www.politico.eu/article/sweden-warns-russia-poses-serious-threat-security/
