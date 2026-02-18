Розвідка Швеції б'є на сполох: до чого насправді готується Росія

Росія залишається ключовою військовою загрозою для Швеції та всього Північноатлантичного альянсу, а її дії стають все більш агресивними та ризикованими. Про це йдеться у щорічній доповіді шведської розвідки, повідомляє Politico.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У документі наголошується, що Москва веде ворожу діяльність у регіоні, особливо у районі Балтійського моря. Серед зафіксованих загроз – порушення повітряного простору, диверсії та масштабні кібератаки. Шведська розвідка прямо називає Росію головною військовою небезпекою для країни та НАТО, зазначаючи, що її поведінка має агресивний та опортуністичний характер.

Схожі висновки раніше озвучили спецслужби Естонії. Там вважають Росію небезпечним супротивником, незважаючи на виявлені слабкості. Водночас естонські аналітики не бачать ознак неминучого нападу на країни НАТО найближчими роками, наголошуючи на тому, що стримуючим чинником залишається колективна оборона альянсу.

Особливу тривогу викликає стрімке зростання російського військового виробництва. За даними розвідки, випуск артилерії та боєприпасів збільшився у 17 разів після початку повномасштабної війни проти України. Це свідчить про довгострокову підготовку Москви до нових конфліктів, навіть якщо бойові дії завершаться.

У НАТО вважають, що посилення оборонних витрат країн альянсу та дія статті 5 про колективний захист є ключовими факторами стримування. Проте експерти попереджають: Росія може стати ще небезпечнішою військовою силою, ніж до початку вторгнення в Україну, що підвищує ризик майбутньої ескалації в Європі.

