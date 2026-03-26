РФ готовит удар по НАТО: Рютте озвучил тревожный сценарий

Россия может сделать энергетическую инфраструктуру ключевой целью в случае прямого конфликта с НАТО. Об этом говорится в ежегодном отчете генсека Альянса Марка Рютте за 2025 год, сообщает Радио Свобода.

В документе подчеркивается, что война России против Украины наглядно продемонстрировала: энергетика становится одной из главных мишеней современных боевых действий. Именно поэтому страны НАТО активно пересматривают подходы к защите критической инфраструктуры.

НАТО уже усиливает обучение, тренировку и координацию в сфере энергобезопасности. В частности, проведенные в сентябре военные маневры позволили сформировать более четкое понимание того, как гарантировать стабильность поставок энергии в условиях кризиса.

В отчете Россия снова названа "самой значительной и прямой угрозой" для безопасности евроатлантического региона. В Кремле, по оценкам Альянса, все чаще прибегают к провокациям – от нарушений воздушного пространства до диверсий и кибератак.

Несмотря на отсутствие прямого упоминания о членстве Украины, НАТО отмечает долгосрочную поддержку Киева. Речь идет о координации военной помощи, обучении и логистике, а также постепенной интеграции украинских сил в стандарты Альянса.

Отдельное внимание уделяется и развитию оборонной промышленности Украины — ее планируют интегрировать в общую систему союзников с привлечением инвестиций и расширением сотрудничества.

В НАТО подчеркивают: поддержка Украины сегодня – ключ к сдерживанию новой агрессии России в будущем.

