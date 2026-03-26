РФ готує удар по НАТО: Рютте озвучив тривожний сценарій

Росія може зробити енергетичну інфраструктуру ключовою ціллю у разі прямого конфлікту з НАТО. Про це йдеться у щорічному звіті генсека Альянсу Марка Рютте за 2025 рік, повідомляє Радіо Свобода.

Марк Рютте.

У документі підкреслюється, що війна Росії проти України наочно продемонструвала: енергетика стає однією з головних мішеней сучасних бойових дій. Саме тому країни Альянсу активно переглядають підходи до захисту критичної інфраструктури.

НАТО вже посилює навчання, тренування та координацію у сфері енергобезпеки. Зокрема, проведені у вересні військові маневри дозволили сформувати чіткіше розуміння того, як гарантувати стабільність постачання енергії в умовах кризи.

У звіті Росію знову названо "найбільш значною і прямою загрозою" для безпеки євроатлантичного регіону. У Кремлі, за оцінками Альянсу, дедалі частіше вдаються до провокацій – від порушень повітряного простору до диверсій і кібератак.

Попри відсутність прямої згадки про членство України, НАТО наголошує на довгостроковій підтримці Києва. Йдеться про координацію військової допомоги, навчання та логістику, а також поступову інтеграцію українських сил до стандартів Альянсу.

Окрему увагу приділяють і розвитку оборонної промисловості України — її планують інтегрувати в загальну систему союзників із залученням інвестицій та розширенням співпраці.

У НАТО підкреслюють: підтримка України сьогодні – це ключ до стримування нової агресії Росії в майбутньому.

