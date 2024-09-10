РФ уже нарушила суверенитет стран НАТО: как они должны реагировать

Россия сознательно использует территории европейских стран, таких как Румыния, Польша, Латвия, Литва и Эстония для запуска своих беспилотников с целью проникновения на объекты в Украине. Это делается с целью продемонстрировать беспомощность НАТО, заявил в эфире Freedom политолог-международник, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь.

Российский шахед

По словам Левуся, Россия сознательно нарушает воздушное пространство других стран с тем, чтобы создать атмосферу страха и напряжения, а также показать несостоятельность НАТО и национальных правительств реагировать на эти нарушения.

Эксперт также отметил, что ситуация с пересечением границ суверенных государств российскими беспилотниками остается странной, ведь реакция Альянса на такие нарушения выглядит непонятной. По его мнению, дискуссии о том, стоит ли сбивать российские цели, когда речь идет о нарушении воздушного пространства и суверенитета государства, бессмысленны.

Левусь подчеркнул, что ответственность за защиту своих граждан лежит на каждой стране в отдельности, а не только на НАТО. По его словам, случаи, когда российские дроны и ракеты нарушают воздушное пространство Польши, Румынии или Латвии, нуждаются в адекватной реакции со стороны этих государств. Он напомнил, что Турция в 2015 году сбила российский самолет, нарушивший ее воздушное пространство, не согласовывая свои действия с НАТО, и это было верным решением.

"Нарушение воздушного пространства – это нарушение суверенитета, и на это нужно реагировать жестко," – резюмировал Дмитрий Левусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ тестирует систему ПВО Латвии перед ударом и в Белом доме это прекрасно знают, но молчат.



