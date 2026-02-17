Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что НАТО готово нанести удары вглубь России, если Москва попытается вторгнуться в страны Балтии. Он отверг опасения по поводу быстрого захвата территорий на востоке региона, подчеркнув, что Эстония, Латвия и Литва способны отразить любые попытки агрессии. После этого, по его словам, последует решительная контратака по территории РФ.

Фото: из открытых источников

"Мы перенесем боевые действия на русскую землю и нанесем глубокие удары очень далеко в глубь страны. Мы знаем, что делать", – заявил Цахана в интервью The Telegraph.

Он также подчеркнул, что это одна из причин, почему страны Балтии ускоряют модернизацию вооруженных сил и инвестируют до 5% ВВП в оборону, чтобы укрепить свой потенциал безопасности.

Опасения в оборонных кругах связаны с тем, что Кремль может попытаться частично оккупировать одно из балтийских государств после завершения войны в Украине, что стало серьезным тестом для решимости НАТО. Ранее смоделированные военные сценарии, проведенные бывшими офицерами НАТО и немецкой армии, показывали, что Россия могла бы быстро продвинуться в Литву и достичь большинства целей в течение нескольких дней. Город Нарва в Эстонии, расположенный у границы с РФ, также рассматривался как потенциальная точка вторжения.

Однако Цахкна подчеркнул, что столь старые сценарии не соответствуют нынешней реальности. Балтийские государства значительно увеличили оборонные расходы и теперь способны дать решительный отпор.

"Прошлые планы предполагали, что Россия может вторгнуться, а НАТО одержит победу только позже. Это значило бы, что эстонцев просто не останется. Мы не планируем действовать по такой схеме. Наш план однозначен: не допустить российского вторжения и готовы наносить ответный удар немедленно", – подчеркнул политик.

Как уже писали "Комментарии", политолог Алексей Голобуцкий считает, что возвращение Владимира Мединского в переговорный процесс свидетельствует о том, что Россия постепенно теряет контроль над обсуждениями на уровне фактов и конкретных военных вопросов. По мнению эксперта, когда к диалогу присоединился Кирилл Буданов, переговоры начали базироваться на четких расчетах безопасности, где пропагандистские аргументы Кремля больше не имеют веса.