Росії точно не минути потужного удару від НАТО: на Заході розкрили шокуючу умову
НОВИНИ

Росії точно не минути потужного удару від НАТО: на Заході розкрили шокуючу умову

НАТО може ударити углиб Росії за однієї умови

17 лютого 2026, 16:35
Автор:
Клименко Елена

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна попередив, що НАТО готове завдати ударів углиб Росії, якщо Москва спробує вторгнутися в країни Балтії. Він відкинув побоювання щодо швидкого захоплення територій на сході регіону, підкресливши, що Естонія, Латвія та Литва здатні відбити будь-які спроби агресії. Після цього, за його словами, відбудеться рішуча контратака по території РФ.

Росії точно не минути потужного удару від НАТО: на Заході розкрили шокуючу умову

Фото: з відкритих джерел

 "Ми перенесемо бойові дії на російську землю і завдамо глибоких ударів дуже далеко вглиб країни. Ми знаємо, що робити", — заявив Цахана в інтерв’ю The Telegraph. 

Він також наголосив, що це одна з причин, чому країни Балтії прискорюють модернізацію збройних сил і інвестують до 5% ВВП у оборону, щоб зміцнити власний потенціал безпеки.

Побоювання в оборонних колах пов’язані з тим, що Кремль може спробувати частково окупувати одну з балтійських держав після завершення війни в Україні, що стало б серйозним тестом для рішучості НАТО. Раніше змодельовані військові сценарії, проведені колишніми офіцерами НАТО та німецької армії, показували, що Росія могла б швидко просунутися в Литву й досягти більшості цілей за кілька днів. Місто Нарва в Естонії, розташоване біля кордону з РФ, також розглядалося як потенційна точка вторгнення.

Проте Цахкна підкреслив, що такі старі сценарії не відповідають нинішній реальності. Балтійські держави значно збільшили оборонні витрати та тепер здатні дати рішучу відсіч.

"Минулі плани передбачали, що Росія може вторгнутися, а НАТО здобуде перемогу лише згодом. Це означало б, що естонців просто не залишиться. Ми не плануємо діяти за такою схемою. Наш план однозначний: не допустити російського вторгнення і готові завдавати удару у відповідь негайно", – наголосив політик.

Як вже писапи "Коментарі", політолог Олексій Голобуцький вважає, що повернення Володимира Мединського у переговорний процес свідчить про те, що Росія поступово втрачає контроль над обговореннями на рівні фактів і конкретних військових питань. На думку експерта, коли до діалогу приєднався Кирило Буданов, переговори почали базуватися на чітких безпекових розрахунках, де пропагандистські аргументи Кремля більше не мають ваги.



