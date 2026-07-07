«Россия будет дрожать»: в НАТО сделали громкое заявление о военной гонке с Кремлем

Страны НАТО стремительно наращивают расходы на оборону, и такие темпы перевооружения уже вызывают серьезное беспокойство в Москве. Такое мнение высказал бывший сотрудник Министерства обороны Великобритании и НАТО Николас Уильямс, комментируя новую стратегию Альянса, о которой ранее говорил генеральный секретарь Марк Рютте.

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

По словам Уильямса, нынешнее увеличение оборонных бюджетов является историческим по своим масштабам. Он отметил, что после российской аннексии Крыма в 2014 году европейские государства и Канада ежегодно стали выделять на оборону примерно на 504 млрд долларов больше, чем до начала российской агрессии.

Эксперт считает, что общественность пока недооценивает значение этих инвестиций. По его оценке, речь идет не только о росте финансирования, но и о глубокой трансформации самого Альянса. Если в предыдущие годы НАТО концентрировалось преимущественно на экспедиционных операциях и кризисном реагировании, то теперь организация возвращается к своей первоначальной задаче – коллективной обороне стран-членов.

Уильямс убежден, что усиление европейского военно-промышленного комплекса и масштабные инвестиции в производство вооружений способны существенно изменить соотношение сил в среднесрочной перспективе. По его словам, именно такого сценария опасается российское руководство, поскольку ситуация начинает напоминать конец холодной войны, когда Советский Союз не смог выдержать конкуренцию с США и НАТО в сфере оборонных расходов и военных технологий.

По мнению бывшего чиновника, дальнейшее укрепление военного потенциала Альянса станет одним из ключевых факторов стратегического сдерживания России в ближайшие годы.

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