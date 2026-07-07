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«Росія тремтітиме»: у НАТО зробили гучну заяву про військову гонку з Кремлем

Колишній високопосадовець Альянсу заявив, що безпрецедентне зростання оборонних витрат НАТО здатне кардинально змінити баланс сил у Європі

7 липня 2026, 15:32
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Кравцев Сергей

Країни НАТО стрімко збільшують витрати на оборону, і такі темпи переозброєння вже викликають серйозне занепокоєння у Москві. Таку думку висловив колишній співробітник Міністерства оборони Великобританії та НАТО Ніколас Вільямс, коментуючи нову стратегію Альянсу, яку раніше говорив генеральний секретар Марк Рютте.

«Росія тремтітиме»: у НАТО зробили гучну заяву про військову гонку з Кремлем

НАТО та Росія. Фото: з відкритих джерел

За словами Вільямса, нинішнє збільшення оборонних бюджетів є історичним за своїми масштабами. Він зазначив, що після російської анексії Криму у 2014 році європейські держави та Канада щороку стали виділяти на оборону приблизно на 504 млрд доларів більше, ніж до початку російської агресії.

Експерт вважає, що громадськість поки що недооцінює значення цих інвестицій. За його оцінкою, йдеться не лише про зростання фінансування, а й про глибоку трансформацію самого Альянсу. Якщо в попередні роки НАТО концентрувалося переважно на експедиційних операціях та кризовому реагуванні, то тепер організація повертається до свого початкового завдання – колективної оборони країн-членів.

Вільямс переконаний, що посилення європейського військово-промислового комплексу та масштабні інвестиції у виробництво озброєнь здатні суттєво змінити співвідношення сил у середньостроковій перспективі. За його словами, саме такого сценарію побоюється російське керівництво, оскільки ситуація починає нагадувати кінець холодної війни, коли Радянський Союз не зміг витримати конкуренцію зі США та НАТО у сфері оборонних витрат та військових технологій.

На думку колишнього чиновника, подальше зміцнення військового потенціалу Альянсу стане одним із ключових факторів стратегічного стримування Росії найближчими роками.

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Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-hundreds-of-drones-fired-towards-moscow-as-nato-summit-begins-in-turkey-12541713?postid=12012542#liveblog-body
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