logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Россия готовит вторжение в страны ЕС: экс-генсек НАТО назвал сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовит вторжение в страны ЕС: экс-генсек НАТО назвал сроки

Расмуссен заявил, что Кремль может пойти на агрессию против Альянса еще до конца десятилетия

12 февраля 2026, 13:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия может быть готова к нападению на одну из стран НАТО уже в ближайшие четыре года. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен, ссылаясь на оценки разведок. По его словам, Кремль способен решиться на агрессию еще до завершения десятилетия – и даже раньше.

Россия готовит вторжение в страны ЕС: экс-генсек НАТО назвал сроки

Андерс Фог Расмуссен. Фото: из открытых источников

Расмуссен предупредил, что Европа не готова к стремительному сценарию эскалации, а гарантии активного участия США в возможном конфликте остаются неопределенными. Среди потенциальных сценариев он назвал вариант, когда Москва объявляет чрезвычайное положение в Калининградской области и требует создания сухопутного коридора через Литву. В случае отказа Россия может предпринять силовые действия, прикрывая их "гуманитарными" поводами.

"Атака может произойти очень быстро. Европа не готова, а гарантий помощи США нет. Мы находимся в состоянии чрезвычайной ситуации в сфере безопасности", – подчеркнул он.

Эксгенсек также подверг критике подходы Дональда Трампа к международной безопасности и призвал европейские государства уменьшать оборонную зависимость от Вашингтона.

По его мнению, экономики стран НАТО должны переходить на военные рельсы, а промышленность переориентироваться на производство вооружения.

Отдельно Расмуссен подчеркнул, что скорейшего завершения войны в Украине ожидать не стоит, ведь Владимир Путин, по его словам, не демонстрирует готовность к компромиссам.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия смогла продолжить полномасштабную войну против Украины в значительной степени благодаря поддержке Китая. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на заявление бывшего руководителя британской разведки MI6 Ричарда Мура.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/byly-szef-nato-ostrzega-putin-bedzie-gotowy-przed-koncem-dekady/8gndrk6
Теги:

Новости

Все новости