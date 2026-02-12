logo_ukra

Росія готує вторгнення в країни ЄС: екс-генсек НАТО назвав строки
Росія готує вторгнення в країни ЄС: екс-генсек НАТО назвав строки

Расмуссен заявив, що Кремль може піти на агресію проти Альянсу ще до кінця десятиліття

12 лютого 2026, 13:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія може бути готовою до нападу на одну з країн НАТО вже протягом найближчих чотирьох років. Про це заявив колишній генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен, посилаючись на оцінки розвідок. За його словами, Кремль здатен зважитися на агресію ще до завершення десятиліття – і навіть раніше.

Росія готує вторгнення в країни ЄС: екс-генсек НАТО назвав строки

Андерс Фог Расмуссен. Фото: із відкритих джерел

Расмуссен попередив, що Європа наразі не готова до стрімкого сценарію ескалації, а гарантії активної участі США у можливому конфлікті залишаються невизначеними. Серед потенційних сценаріїв він назвав варіант, за якого Москва оголошує надзвичайний стан у Калінінградській області та вимагає створення сухопутного коридору через Литву. У разі відмови Росія може вдатися до силових дій, прикриваючи їх "гуманітарними" приводами.

"Атака може відбутися дуже швидко. Європа не готова, а гарантій допомоги США немає. Ми перебуваємо в стані надзвичайної ситуації у сфері безпеки", — наголосив він.

Ексгенсек також розкритикував підходи Дональда Трампа до міжнародної безпеки та закликав європейські держави зменшувати оборонну залежність від Вашингтона. 

На його думку, економіки країн НАТО мають переходити на воєнні рейки, а промисловість – переорієнтовуватися на виробництво озброєння.

Окремо Расмуссен підкреслив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто, адже Володимир Путін, за його словами, не демонструє готовності до компромісів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія змогла продовжити повномасштабну війну проти України значною мірою завдяки підтримці Китаю. Про це повідомляє Clash Report із посиланням на заяву колишнього керівника британської розвідки MI6 Річарда Мура.




Джерело: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/byly-szef-nato-ostrzega-putin-bedzie-gotowy-przed-koncem-dekady/8gndrk6
