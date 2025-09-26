Россия не остановится на Украине и до 2030 года хочет быть готова к войне с НАТО. Об этом заявил Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на Европейском форуме оборонных инноваций (EDIF) в Гааге, сообщает Укринформ.

Россия готовится к войне с НАТО: назван год, когда это может произойти

Он подчеркнул, что мир возможен только через силу и призвал наращивать и ускорять поддержку Украины.

"Мы все должны осознавать, насколько тесно связаны безопасность Украины и безопасность остальной Европы. Имперские амбиции Путина выходят за пределы территории Украины. Он стремится разделить Запад, взорвать наши союзы", — подчеркнул Брекельманс.

Он отметил, что Россия переходит на военные рельсы и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине, и объемы производства "будут только расти в ближайшие годы". РФ восполняет свои стратегические резервы.

"До 2030 года Россия хочет быть готова к масштабному столкновению с НАТО. Иначе говоря, у Путина есть намерения, возможности и стимулы продолжать свою имперскую агрессию... Это реальность, к которой мы должны быть готовы. И наш единственный вариант — мир через силу. Мир через силу означает, что мы должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности. И мы должны сделать все возможное, чтобы в случае достижения прекращения огня или мирного соглашения это не было простой паузой перед новой волной агрессии. Мы также должны четко дать Путину понять: любое враждебное действие против страны НАТО будет встречено подавляющей силой. Это единственный способ сохранить свободу и безопасность в Европе”, — сказал министр обороны Нидерландов.

В этой связи он отметил необходимость увеличения поддержки Украины.

"Помимо укрепления наших оборонных способностей мы должны наращивать и ускорять поддержку Украины. Мы должны гарантировать, что украинцы и дальше будут получать средства для самозащиты — не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России", — заявил Брекельманс.

