Росія не зупиниться на Україні і до 2030 року хоче бути готовою до війни з НАТО. Про це заявив Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на Європейському форумі оборонних інновацій (EDIF) у Гаазі, повідомляє Укрінформ.

Росія готується до війни з НАТО: названо рік, коли це може статися

Він наголосив, що мир можливий лише через силу, і закликав нарощувати та пришвидшувати підтримку України.

“Ми всі маємо усвідомлювати, наскільки тісно пов’язані безпека України та безпека решти Європи. Імперські амбіції Путіна виходять за межі території України. Він прагне поділити Захід, підірвати наші союзи", — наголосив Брекельманс.

Він зауважив, що Росія переходить на “воєнні рейки” і вже зараз виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для її війни в Україні, і обсяги виробництва "лише зростатимуть у найближчі роки". РФ поповнює свої стратегічні резерви.

"До 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО. Інакше кажучи, у Путіна є наміри, можливості та стимули продовжувати свою імперську агресію... Це реальність, до якої ми повинні бути готовими. І наш єдиний варіант — мир через силу. Мир через силу означає, що ми маємо надати Україні надійні гарантії безпеки. І ми повинні зробити все можливе, щоб у випадку досягнення припинення вогню або мирної угоди — це не було простою паузою перед новою хвилею агресії. Ми також повинні чітко дати Путіну зрозуміти: будь-яка ворожа дія проти країни НАТО буде зустрінута переважною силою. Це — єдиний спосіб зберегти свободу і безпеку в Європі”, — сказав міністр оборони Нідерландів.

У цьому зв'язку він наголосив на необхідності збільшення підтримки України.

“Окрім зміцнення наших оборонних спроможностей ми повинні нарощувати та пришвидшувати підтримку України. Ми маємо гарантувати, що українці й надалі отримуватимуть засоби для самозахисту — не лише в короткостроковій перспективі, а й у довгостроковій, щоб стримувати подальшу агресію Росії”, — заявив Брекельманс.

