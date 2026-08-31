Россия не готовит удар по НАТО: в Румынии сделали громкое заявление об угрозе Кремля

Россия пока не демонстрирует признаков подготовки к нападению на государство-член НАТО. В Румынии заявляют, что страны НАТО регулярно обмениваются разведывательной информацией и совместно оценивают потенциальные угрозы со стороны Кремля. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Совет Мируце, сообщает Digi24.

НАТО. Фото: из открытых источников

По его словам, у Бухареста нет оснований полагать, что Москва планирует атаковать одну из стран НАТО.

"Я не верю, что у России есть намерение атаковать любую страну-члена НАТО", — сказал Мируце.

Он отметил, что подобные оценки формируются не только румынскими структурами, но и партнерами по Альянсу.

Министр отметил, что страны НАТО обмениваются разведданными и сопоставляют свои аналитические выводы. По его словам, эти данные не свидетельствуют о подготовке России к прямой атаке на Альянс.

В то же время, Мируце обратил внимание на изменения непосредственно на украинском фронте. По его мнению, российская армия вступила в новый этап войны, когда ее продвижение фактически остановилось, а ставка на истощение Украины постепенно теряет эффективность.

Отдельно он отметил сокращение российского превосходства в воздухе. По словам румынского чиновника, показателен случай, когда украинский F-16 сбил российский самолет в воздушном бою.

Мируце также напомнил об украинских ударах беспилотниками по объектам в глубине российской территории. Он предположил, что сейчас ситуация на фронте находится в состоянии стагнации.

Подобные сомнения в возможности российского нападения на НАТО ранее высказывал президент Финляндии Александр Стубб. Он отмечал, что речь идет о мощнейшем военном альянсе мира.

В то же время в НАТО продолжают внимательно следить за действиями Кремля, поскольку потенциальная угроза России остается одним из ключевых вопросов безопасности Европы.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские силы наращивают удары по российским военным объектам в глубине РФ, одновременно пытаясь ослабить систему противовоздушной обороны противника. Речь идет, в частности, об атаках на аэродромы, пунктах запуска ударных дронов, радарах и складах боеприпасов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



