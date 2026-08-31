Росія не готує удар по НАТО: у Румунії зробили гучну заяву про загрозу Кремля

Росія наразі не демонструє ознак підготовки до нападу на державу-члена НАТО. У Румунії заявляють, що країни Альянсу регулярно обмінюються розвідувальною інформацією та спільно оцінюють потенційні загрози з боку Кремля. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Мируце, повідомляє Digi24.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Бухарест не має підстав вважати, що Москва планує атакувати одну з країн НАТО.

"Я не вірю, що у Росії є намір атакувати будь-яку країну-члена НАТО", — сказав Мируце.

Він наголосив, що подібні оцінки формуються не лише румунськими структурами, а й партнерами по Альянсу.

Міністр зазначив, що країни НАТО обмінюються розвідданими та зіставляють власні аналітичні висновки. Наразі, за його словами, ці дані не свідчать про підготовку Росії до прямої атаки на Альянс.

Водночас Мируце звернув увагу на зміни безпосередньо на українському фронті. На його думку, російська армія вступила у новий етап війни, коли її просування фактично зупинилося, а ставка на виснаження України поступово втрачає ефективність.

Окремо він відзначив скорочення російської переваги в повітрі. За словами румунського чиновника, показовим став випадок, коли український F-16 збив російський літак у повітряному бою.

Мируце також нагадав про українські удари безпілотниками по об'єктах у глибині російської території. Він припустив, що нині ситуація на фронті перебуває у стані стагнації.

Схожі сумніви щодо можливості російського нападу на НАТО раніше висловлював президент Фінляндії Александр Стубб. Він наголошував, що йдеться про найпотужніший військовий альянс світу.

Водночас у НАТО продовжують уважно стежити за діями Кремля, оскільки потенційна загроза з боку Росії залишається одним із ключових питань безпеки Європи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські сили нарощують удари по російських військових об’єктах у глибині РФ, одночасно намагаючись послабити систему протиповітряної оборони противника. Йдеться, зокрема, про атаки на аеродроми, пункти запуску ударних дронів, радари та склади боєприпасів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



