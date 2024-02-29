Россия пригрозила Швеции из-за вступления в НАТО: в Стокгольме отреагировали

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ответил на заявления России, которая заявила, что собирается принять меры "военно-технического характера" из-за вступления Швеции в НАТО. По словам Кристерссона, несмотря на недовольство России, Швеция самостоятельно решает, какой выбор ей сделать.



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото из открытых источников

Российское посольство в Стокгольме отреагировало на решение всех членов НАТО одобрить вступление Швеции в альянс, что означает расширение альянса. В сообщении Россия выразила возмущение из-за того, что Швеция отказалась от нейтралитета и пригрозила "принимать контрмеры политического и военно-технического характера".

Премьер-министр Швеции заявил, что это ожидаемая реакция России, ведь подобные заявления российские дипломатические учреждения делали при вступлении Финляндии в НАТО.

"Так же было, когда Финляндия присоединилась к НАТО. Хорошо известно, что России не нравится, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО, но мы решаем наш выбор", — сказал Ульф Кристерссон.

По словам Кристерссона, Швеция уже подвергается нападениям со стороны России, в частности это касается кибератак, которые любят применять россияне. Однако шведский премьер подчеркнул, что страна готова к подобным действиям РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Эстонии заявила, что попытки российского шантажа потерпели крах. Таким образом, Кая Каллас прокомментировала вступление Швеции в НАТО, несмотря на нежелание России к расширению оборонного альянса.

Также "Комментарии" писали о Франции, которая подняла в воздух истребители для перехвата приблизившегося к границам НАТО российского военного самолета.