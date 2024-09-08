Россия, вероятно, ударила беспилотником по территории страны НАТО: реакция Минобороны

В ночь на 8 сентября во время атаки российскими беспилотниками "Шахед" по Украине, в том числе по Одесской области, Румыния подняла в воздух самолеты F-16. По предварительным данным, российский дрон мог поразить румынскую территорию. При этом, как сообщает министерство обороны Румынии, российские войска возобновили атаки дронами по гражданским объектам и портовой инфраструктуре Украины вблизи румынской границы. В ночь на воскресенье Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости принять меры для оповещения населения в уездах Тулча и Констанца. Сообщения RO-Alert были отправлены в 2:20 и 2:38 утра.

Российский шахед

В 2:25 два румынских самолета F-16 вылетели из 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушного пространства. Система радиолокационного наблюдения обнаружила беспилотник, вошедший в воздушное пространство Румынии и позже вернувшийся в направлении Украины. Два самолета F-16 наблюдали за дроном и вернулись на базу около 4:08 утра.

По предварительной информации, российский дрон попал в безлюдную местность вблизи города Периправа. Силы Министерства обороны Румынии проводят разведку в этом районе посредством воздушных и наземных средств.

Министерство национальной обороны Румынии решительно осудило эти атаки, отметив, что они нарушают нормы международного права.

Вместе с тем, воздушные силы Украины сообщили, что российский беспилотник пролетел через территорию Румынии, вернулся в Украину через Вилково в Одесской области, и продолжил движение над прибрежными водами Одесского залива.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в отличие от стран НАТО Беларусь сбивает российские шахеды на своей территории.



