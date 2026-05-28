Россия захлебнется за 10 дней: НАТО показало сценарий разгрома армии Путина в Балтии

Аналитики смоделировали возможное вторжение России в Литву и пришли к выводу, что исход войны в Балтии может решить не количество танков, а массовое применение ударных дронов с искусственным интеллектом. Об этом говорится в материале The Times, где описаны два кардинально разных сценария атаки РФ на страну НАТО.

В первом варианте Россия использует политический кризис в Европе и ослабление единства Запада для начала масштабного наступления. Согласно модели, российские войска одновременно атакуют из Калининградской области, через территорию Беларуси в направлении Вильнюса и со стороны восточной Латвии. Уже через пять дней литовская столица оказывается почти в окружении, а союзники по НАТО начинают колебаться с ответом. Кремль, как предполагают аналитики, параллельно угрожает применением ядерного оружия, пытаясь удержать захваченные территории и остановить вмешательство Альянса.

Однако второй сценарий оказался для Москвы катастрофическим. В этой версии Литва и Германия заранее получили по 12 тысяч ударных дронов HX-2 компании Helsing. Эти аппараты называют "умными летающими бомбами": они способны преодолевать почти 100 километров, развивают высокую скорость и несут боевую часть, пробивающую броню российских танков.

Главное преимущество HX-2 – встроенная система наведения на основе искусственного интеллекта. Даже при активной работе российской радиоэлектронной борьбы дроны продолжают находить цели и наносить удары.

Во время военной симуляции силы РФ не выдержали давления: более трети российских подразделений были уничтожены уже в первые десять дней боев. Бывший руководитель операций военно-морского департамента Пентагона Грег Мелчер заявил, что подобные технологии способны кардинально изменить баланс сил на восточном фланге НАТО.

По его словам, при наличии современных дронов прифронтовые государства смогут самостоятельно сдерживать или даже разгромить первые эшелоны российской армии еще до полноценного вмешательства союзников по статье 5 НАТО.

