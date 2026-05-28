Росія захлинеться за 10 днів: НАТО показало сценарій розгрому армії Путіна в Балтії

Аналітики змоделювали можливе вторгнення Росії до Литви і дійшли висновку, що результат війни в Балтії може вирішити не кількість танків, а масове застосування ударних дронів зі штучним інтелектом. Про це йдеться в матеріалі The Times, де описано два кардинально різні сценарії атаки РФ на країну НАТО.

У першому варіанті Росія використовує політичну кризу в Європі та послаблення єдності Заходу для початку масштабного наступу. Згідно з моделлю, російські війська одночасно атакують з Калінінградської області, через територію Білорусі у напрямку Вільнюса та з боку східної Латвії. Вже за п'ять днів литовська столиця опиняється майже в оточенні, а союзники по НАТО починають вагатися з відповіддю. Кремль, як припускають аналітики, паралельно загрожує застосуванням ядерної зброї, намагаючись утримати захоплені території та зупинити втручання Альянсу.

Однак другий сценарій виявився для Москви катастрофічним. У цій версії Литва та Німеччина заздалегідь отримали по 12 тисяч ударних дронів HX-2 компанії Helsing. Ці апарати називають "розумними літаючими бомбами": вони здатні долати майже 100 кілометрів, розвивають високу швидкість і несуть бойову частину, яка пробиває броню російських танків.

Головна перевага HX-2 – вбудована система наведення на основі штучного інтелекту. Навіть при активній роботі російської радіоелектронної боротьби дрони продовжують знаходити цілі та завдавати ударів.

Під час військової симуляції сили РФ не витримали тиску: понад третину російських підрозділів було знищено вже у перші десять днів боїв. Колишній керівник операцій військово-морського департаменту Пентагону Грег Мелчер заявив, що подібні технології здатні кардинально змінити баланс сил на східному фланзі НАТО.

За його словами, за наявності сучасних дронів прифронтові держави зможуть самостійно стримувати чи навіть розгромити перші ешелони російської армії ще до повноцінного втручання союзників за статтею 5 НАТО.

