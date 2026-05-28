logo_ukra

BTC/USD

73192

ETH/USD

1985.16

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Росія захлинеться за 10 днів: НАТО показало сценарій розгрому армії Путіна в Балтії
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія захлинеться за 10 днів: НАТО показало сценарій розгрому армії Путіна в Балтії

Військова симуляція The Times показала, як тисячі дронів зі штучним інтелектом можуть зірвати вторгнення РФ до Литви та знищити третину російських сил

28 травня 2026, 10:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Аналітики змоделювали можливе вторгнення Росії до Литви і дійшли висновку, що результат війни в Балтії може вирішити не кількість танків, а масове застосування ударних дронів зі штучним інтелектом. Про це йдеться в матеріалі The Times, де описано два кардинально різні сценарії атаки РФ на країну НАТО.

Росія захлинеться за 10 днів: НАТО показало сценарій розгрому армії Путіна в Балтії

НАТО. Фото: з відкритих джерел

У першому варіанті Росія використовує політичну кризу в Європі та послаблення єдності Заходу для початку масштабного наступу. Згідно з моделлю, російські війська одночасно атакують з Калінінградської області, через територію Білорусі у напрямку Вільнюса та з боку східної Латвії. Вже за п'ять днів литовська столиця опиняється майже в оточенні, а союзники по НАТО починають вагатися з відповіддю. Кремль, як припускають аналітики, паралельно загрожує застосуванням ядерної зброї, намагаючись утримати захоплені території та зупинити втручання Альянсу.

Однак другий сценарій виявився для Москви катастрофічним. У цій версії Литва та Німеччина заздалегідь отримали по 12 тисяч ударних дронів HX-2 компанії Helsing. Ці апарати називають "розумними літаючими бомбами": вони здатні долати майже 100 кілометрів, розвивають високу швидкість і несуть бойову частину, яка пробиває броню російських танків.

Головна перевага HX-2 – вбудована система наведення на основі штучного інтелекту. Навіть при активній роботі російської радіоелектронної боротьби дрони продовжують знаходити цілі та завдавати ударів.

Під час військової симуляції сили РФ не витримали тиску: понад третину російських підрозділів було знищено вже у перші десять днів боїв. Колишній керівник операцій військово-морського департаменту Пентагону Грег Мелчер заявив, що подібні технології здатні кардинально змінити баланс сил на східному фланзі НАТО.

За його словами, за наявності сучасних дронів прифронтові держави зможуть самостійно стримувати чи навіть розгромити перші ешелони російської армії ще до повноцінного втручання союзників за статтею 5 НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін та Трамп залишилися без козирів: хто наразі святкує перемогу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини