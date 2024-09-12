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Российская угроза лишь нарастает: с каким призывом страны Балтии обратились к НАТО

Страны Балтии не видят ослабления России, просят союзников помочь усилить ПВО

сегодня, 12:05
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Кравцев Сергей

Страны Балтии призвали НАТО улучшить противовоздушную оборону государств-членов, граничащих с Россией, на фоне критической нехватки противоракетных систем большой дальности в альянсе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Российская угроза лишь нарастает: с каким призывом страны Балтии обратились к НАТО

НАТО. Фото из открытых источников

"Очевидно, что приграничные страны находятся в самой критической ситуации, — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью агентству Bloomberg.

Министр добавил, если приграничные страны будут защищены, то, Берлин и Париж, хоть они и находятся дальше от России и потенциальной угрозы, но они также будут в значительно большей безопасности.

В материале говорится, что способность отражать баллистические ракеты является одним из самых больших пробелов в обороне союзников. Оружие дальнего действия, такое как система Patriot, несколько из которых союзники по НАТО пожертвовали Украине, также чрезвычайно дорого.

В июле штаб-квартира НАТО направила своим государствам-членам предложения по новым оборонительным возможностям, а общее соглашение альянса ожидается во второй половине 2025 года. В предложениях изложены обязательства по расходам на следующие 20 лет.

Отмечается, что главнокомандующий эстонской армией Андрус Мерило на прошлой неделе призвал правительство приобрести дополнительные боеприпасы на сумму 1,6 млрд евро для возможности нанесения ударов на большие расстояния.

Без этого военное противостояние с Россией означало бы для Эстонии "катастрофические потери", заявил командующий в документе, который не подлежит огласке, сообщает общественная телерадиокомпания ERR.

Эстония, понимая всю серьезность и опасность ситуации, недавно ввела налог на оборону, и страна уже является вторым по величине государством, тратящим на оборону в доле от экономического производства в НАТО после Польши. 

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