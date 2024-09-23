Российские дроны начали раздражать членов НАТО: к чему там призывали

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Ткачик Олеся
НАТО должно четко продемонстрировать России, что нарушение воздушного пространства стран Альянса недопустимо, об этом в интервью Delfi заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. В частности, по его словам, регулярные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками носят систематический характер.
Рубен Брекельманс
Он также отметил, что в ближайшее время Нидерланды предоставят Украине три пусковые установки для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Брекельманс подчеркнул, что это часть общего вклада союзников, поскольку разные страны предоставляют компоненты для формирования полноценной системы Patriot для Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские беспилотники нарушают воздушное пространство стран НАТО, впрочем, в Альянсе никоим образом на такие действия не реагируют. По этому поводу даже возмутился президент Владимир Зеленский, который отметил, что страны НАТО должны быть более решительными и добавил, что, например, Беларусь сбивает российские дроны на своей территории.
Впрочем, считается, что Запад избегает российских провокаций с беспилотниками, чтобы не создать ситуацию, когда Украина начнет получать меньше военной помощи.
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