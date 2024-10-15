Рютте адресовал послание Путину: о чем предупредил диктатора

Страны Запада и дальше продолжать делать все, чтобы путинский режим потерпел фиаско в Украине, а Киев вышел из войны победителем. Это главный месседж в послании российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Марк Рютте подчеркнул, НАТО не запугают российские угрозы. Военный блок продолжит оказывать решительную поддержку Киеву.

"Послание (российскому диктатору Владимиру Путину — ред.) заключается в том, что мы продолжим, мы сделаем все необходимые, чтобы гарантировать, что он не добьется своего, что Украина одержит победу", — заявил Рютте.

Агентство уточняет, что генсек произнес эти слова в понедельник, выступая в казармах Клэй — американской базе, где находится штаб-квартира новой миссии, получившей название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и подготовке кадров для Украины" (NSATU), которая постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву.

Выступая в одной из 12 зеленых палаток, в которых разместится NSATU, Рютте обратился к союзным войскам из более чем десятка стран, уже работающим над миссией, которые позже переместятся в соседний ангар и будут дополнены украинскими войсками.

Ожидается, что общая численность NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

На базе в Висбадене также находится американское подразделение, отвечающее за ракеты дальнего радиуса действия, которые Вашингтон временно разместит в Германии с 2026 года, чтобы противостоять угрозе, которую, по мнению обеих стран, представляют российские ракеты, размещенные вблизи Калининграда, примерно в 500 километрах от Берлина.

Во время своего первого визита в Германию в качестве главы НАТО Рютте приветствовал этот шаг, который был осужден как провокация со стороны России и вызвал горячие дебаты в Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца.

Также он заявил, что для НАТО крайне важно иметь полный спектр возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы.

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