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В НАТО покажут Путину, что ждет РФ, в случае ядерной эскалации

НАТО начинает ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

сегодня, 15:17
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", с 14 октября Североатлантический Альянс начинает ежегодные тренировки Steadfast Noon. Более 60 самолетов будут участвовать в отработке ядерных сценариев для обеспечения обороны стран НАТО.

В НАТО покажут Путину, что ждет РФ, в случае ядерной эскалации

Учения НАТО. Фото из открытых источников

Истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди около 60 самолетов из 13 стран, которые примут участие в учениях.

"В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу", – сказал новоиспеченный генсек НАТО Марк Рютте после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Все учения будут особенно сосредоточены на Великобритании, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах", – добавил генсек.

Учения не предусматривают использование боевого оружия. Но около 2000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки. Учения продлятся около двух недель.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил о готовности официального Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью уменьшения ядерной угрозы. Они возможны "без предварительных условий". Об этом сообщает Белый дом.

Соответствующее заявление главы Белого дома прозвучало во время приветствия лауреатов Нобелевской премии мира. 

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для наших стран, ни для мира, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов", — заявил Джо Байдена.

Также издание "Комментарии" сообщало – НАТО решил ответить силой на ядерные угрозы Путина: заявление Рютте.




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