В НАТО покажут Путину, что ждет РФ, в случае ядерной эскалации

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", с 14 октября Североатлантический Альянс начинает ежегодные тренировки Steadfast Noon. Более 60 самолетов будут участвовать в отработке ядерных сценариев для обеспечения обороны стран НАТО.
Учения НАТО. Фото из открытых источников
Истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди около 60 самолетов из 13 стран, которые примут участие в учениях.
Учения не предусматривают использование боевого оружия. Но около 2000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки. Учения продлятся около двух недель.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил о готовности официального Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью уменьшения ядерной угрозы. Они возможны "без предварительных условий". Об этом сообщает Белый дом.
Соответствующее заявление главы Белого дома прозвучало во время приветствия лауреатов Нобелевской премии мира.
Также издание "Комментарии" сообщало – НАТО решил ответить силой на ядерные угрозы Путина: заявление Рютте.
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