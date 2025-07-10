Рютте назвал страну, которая закрывает основные вопросы по помощи Украине

Германия среди всех стран Европейского Союза, которые выступают партнерами Киева, обеспечивает наибольшую долю военной помощи украинцам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, поддерживая украинский народ, чтобы он мог защищать свою свободу сегодня и сдерживать агрессию в будущем", — акцентировал Марк Рютте.

Генсек подчеркнул, что для поддержки Украины и обеспечения войск НАТО необходимым вооружением и боеприпасами Альянс должен усилить свой оборонно-промышленный потенциал с обеих сторон Атлантики.

"И в этом оборонная промышленность Германии играет решающую роль", — заявил Марк Рютте.

Он также напомнил об обещании канцлера Фридриха Мерца достичь уровня оборонных расходов в 3,5% ВВП уже в 2029 году, а не в 2035, как планировалось ранее. Это значит, что оборонный бюджет страны вырастет более чем вдвое – до 150 миллиардов евро.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят "гибкость" в вопросе поставок оружия Украине, чтобы Киев имел необходимые ресурсы для самозащиты. Об этом говорится в сообщении информагентства "Bloomberg".

"США должны убедиться, что их запасы находятся на должном уровне, ведь это критически важно для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость и должны позаботиться о том, чтобы Украина могла продвигаться вперед", – отметил Марк Рютте.

При этом генсек признал, что он понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.



