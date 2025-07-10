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Рютте назвал страну, которая закрывает основные вопросы по помощи Украине

Марк Рютте назвал Германию крупнейшим военным донором Украины в ЕС

10 июля 2025, 07:32
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Кравцев Сергей

Германия среди всех стран Европейского Союза, которые выступают партнерами Киева, обеспечивает наибольшую долю военной помощи украинцам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом сделал генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте назвал страну, которая закрывает основные вопросы по помощи Украине

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, поддерживая украинский народ, чтобы он мог защищать свою свободу сегодня и сдерживать агрессию в будущем", — акцентировал Марк Рютте.

Генсек подчеркнул, что для поддержки Украины и обеспечения войск НАТО необходимым вооружением и боеприпасами Альянс должен усилить свой оборонно-промышленный потенциал с обеих сторон Атлантики.

"И в этом оборонная промышленность Германии играет решающую роль", — заявил Марк Рютте.

Он также напомнил об обещании канцлера Фридриха Мерца достичь уровня оборонных расходов в 3,5% ВВП уже в 2029 году, а не в 2035, как планировалось ранее. Это значит, что оборонный бюджет страны вырастет более чем вдвое – до 150 миллиардов евро.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят "гибкость" в вопросе поставок оружия Украине, чтобы Киев имел необходимые ресурсы для самозащиты. Об этом говорится в сообщении информагентства "Bloomberg".

"США должны убедиться, что их запасы находятся на должном уровне, ведь это критически важно для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость и должны позаботиться о том, чтобы Украина могла продвигаться вперед", – отметил Марк Рютте. 

При этом генсек признал, что он понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4013360-nimeccina-e-najbilsim-evropejskim-donorom-vijskovoi-dopomogi-ukraini-rutte.html
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