От чего теперь зависит, сможет ли Украина продолжать борьбу: Рютте сделал прямое заявление

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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят "гибкость" в вопросе поставок оружия Украине, чтобы Киев имел необходимые ресурсы для самозащиты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении информагентства "Bloomberg".
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
При этом генсек признал, что он понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — Российская Федерация потенциально рассматривает возможность агрессии против одной из стран-членов Североатлантического Альянса в перспективе следующих пяти-семи лет. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Также издание "Комментарии" сообщало – на пресс-конференции во время саммита НАТО прозвучала курьезная реплика: генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в шутку назвал президента США Дональда Трампа "папой" (Daddy), на что американский лидер ответил в присущем ему стиле.
Журналистка Sky News Дебора Хейнс поинтересовалась, как Трамп реагирует на такие лести и считает ли себя отцом для союзников по НАТО.