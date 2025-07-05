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От чего теперь зависит, сможет ли Украина продолжать борьбу: Рютте сделал прямое заявление

Генсек НАТО надеется на "гибкость" США в вопросе поставок оружия Украине

5 июля 2025, 07:35
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Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят "гибкость" в вопросе поставок оружия Украине, чтобы Киев имел необходимые ресурсы для самозащиты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении информагентства "Bloomberg".

От чего теперь зависит, сможет ли Украина продолжать борьбу: Рютте сделал прямое заявление

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"США должны убедиться, что их запасы находятся на должном уровне, ведь это критически важно для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость и должны позаботиться о том, чтобы Украина могла продвигаться вперед", – отметил Марк Рютте.

При этом генсек признал, что он понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

"Учитывая очевидную неготовность России работать над прекращением огня, союзники должны быть уверены, что Украина "имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу", — сказал Рютте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Российская Федерация потенциально рассматривает возможность агрессии против одной из стран-членов Североатлантического Альянса в перспективе следующих пяти-семи лет. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Также издание "Комментарии" сообщало – на пресс-конференции во время саммита НАТО прозвучала курьезная реплика: генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в шутку назвал президента США Дональда Трампа "папой" (Daddy), на что американский лидер ответил в присущем ему стиле.

Журналистка Sky News Дебора Хейнс поинтересовалась, как Трамп реагирует на такие лести и считает ли себя отцом для союзников по НАТО.

"Думаю, он меня любит. Если нет – я вам скажу. Я вернусь и сильно его ударю, ладно? Очень нежно", — сказал Трамп с улыбкой, комментируя слова Рютте.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-04/nato-s-rutte-hopes-for-us-flexibility-to-keep-ukraine-armed
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