От чего теперь зависит, сможет ли Украина продолжать борьбу: Рютте сделал прямое заявление

Генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят "гибкость" в вопросе поставок оружия Украине, чтобы Киев имел необходимые ресурсы для самозащиты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении информагентства "Bloomberg".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"США должны убедиться, что их запасы находятся на должном уровне, ведь это критически важно для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость и должны позаботиться о том, чтобы Украина могла продвигаться вперед", – отметил Марк Рютте.

При этом генсек признал, что он понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

"Учитывая очевидную неготовность России работать над прекращением огня, союзники должны быть уверены, что Украина "имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу", — сказал Рютте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Российская Федерация потенциально рассматривает возможность агрессии против одной из стран-членов Североатлантического Альянса в перспективе следующих пяти-семи лет. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Также издание "Комментарии" сообщало – на пресс-конференции во время саммита НАТО прозвучала курьезная реплика: генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в шутку назвал президента США Дональда Трампа "папой" (Daddy), на что американский лидер ответил в присущем ему стиле.

Журналистка Sky News Дебора Хейнс поинтересовалась, как Трамп реагирует на такие лести и считает ли себя отцом для союзников по НАТО.

"Думаю, он меня любит. Если нет – я вам скажу. Я вернусь и сильно его ударю, ладно? Очень нежно", — сказал Трамп с улыбкой, комментируя слова Рютте.



