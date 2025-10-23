Рютте объяснил, будет ли НАТО сбивать российские самолеты: условие откровенно шокирует

В будущем НАТО может применять убытки российских самолетов, если они будут представлять прямую угрозу странам альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

Фото: из открытых источников

По его словам, в случае, если самолеты не представляют угрозы, их только перехватят и выведут за пределы воздушного пространства НАТО.

Следует отметить, что за последние полтора месяца три российских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии, а беспилотники пересекли границы Польши — обоих членов НАТО.

"НАТО отреагировало должным образом. Мы регулярно проводим тренировки и подготовку к таким ситуациям", — заверил Рютте.

Кроме того, генсек НАТО выразил уверенность, что Дональд Трамп выполнит свое обещание поспособствовать завершению войны в Украине.

"Он настоящий миротворец и стремится положить конец этому конфликту, что для него очень важно", — подчеркнул политик.

Также Рютте отметил, что сейчас важно заморозить линию фронта и организовать переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Сначала нужно остановиться на достигнутом, а дальше можно обсуждать другие вопросы", — призвал генеральный секретарь.

В этом контексте следует упомянуть слова нового начальника обороны Франции Фабьена Мандона, который предупредил о возможности войны через 3-4 года и отметил необходимость подготовить вооруженные силы страны к возможному серьезному испытанию со стороны России.

Как уже писали "Комментарии", российский лидер Владимир Путин демонстрирует президента США Дональда Трампа в невыгодном свете, заставляя американского президента отвечать в похожей тональности. В частности, Трамп заявил, что Украина применяет не американские ракеты, а ракеты НАТО. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.