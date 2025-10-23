Рютте пояснив, чи збиватиме НАТО російські літаки: умова відверто шокує

У майбутньому НАТО може застосовувати збиття російських літаків, якщо вони будуть становити пряму загрозу для країн альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, у випадку, якщо літаки не несуть загрози, їх лише перехоплять і виведуть за межі повітряного простору НАТО.

Варто зазначити, що за останні півтора місяця три російські літаки порушили повітряний простір Естонії, а безпілотники перетнули кордони Польщі — обох членів НАТО.

"НАТО відреагувало належним чином. Ми регулярно проводимо тренування та підготовку до таких ситуацій", — запевнив Рютте.

Крім того, генсек НАТО висловив упевненість, що Дональд Трамп виконає свою обіцянку сприяти завершенню війни в Україні.

"Він справжній миротворець і прагне покласти край цьому конфлікту, що є для нього дуже важливим", — підкреслив політик.

Також Рютте зазначив, що зараз важливо заморозити лінію фронту та організувати переговори між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

"Спершу потрібно зупинитися на досягнутому, а далі можна обговорювати інші питання", — закликав генеральний секретар.

У цьому контексті слід згадати слова нового начальника оборони Франції Фаб’єна Мандона, який попередив про можливість війни через 3-4 роки та наголосив на необхідності підготувати збройні сили країни до можливого серйозного випробування з боку Росії.

Як вже писали "Коментарі", російський лідер Володимир Путін демонструє президента США Дональда Трампа у невигідному світлі, змушуючи американського президента відповідати у схожій тональності. Зокрема, Трамп заявив, що Україна застосовує не американські ракети, а ракети НАТО. Таку думку в ефірі Еспресо висловив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.