Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не намерен реагировать на каждую угрозу российского диктатора Владимира Путина, который накануне вновь заговорил о "готовности воевать с Европой". Выступая в Брюсселе, глава альянса подчеркнул, что подобные заявления Кремля не должны вызывать излишней тревоги и не заслуживают постоянных комментариев.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопросы журналистов, Рютте отметил, что путь к миру лежит не через реагирование на риторику Путина, а через дальнейшее давление на Россию и бесперебойную военную поддержку Украины, позволяющую ей эффективно обороняться. По его словам, крайне важно, чтобы Киев оставался в максимально сильной позиции во время любых дипломатических контактов.

Генсек НАТО также подчеркнул, что дипломатические усилия продолжаются, однако именно устойчивость украинской обороны является ключевым фактором для возможного будущего урегулирования.

Накануне, перед встречей со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, Путин заявил, что "Россия готова к войне с Европой, если Европа начнет войну против России", вновь обвинив Запад в стремлении нанести Москве "стратегическое поражение". При этом диктатор традиционно отрицал намерение начинать военный конфликт, утверждая, что европейские страны якобы "отказались от переговоров" и "находятся на стороне войны".

Путин также отметил, что в случае эскалации "может наступить момент, когда России просто не с кем будет договариваться".

Читайте также на портале "Комментарии" — компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером 2 декабря провела в Кремле около пяти часов переговоров с Владимиром Путиным. Однако, по оценке корреспондента Sky News Айвора Беннета, встреча не приблизила стороны к завершению российско-украинской войны.



