Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не має наміру реагувати на кожну загрозу російського диктатора Володимира Путіна, котрий напередодні знову заговорив про "готовність воювати з Європою". Виступаючи в Брюсселі, глава альянсу підкреслив, що подібні заяви Кремля не повинні викликати зайвої тривоги і не заслуговують на постійні коментарі.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналістів, Рютте зазначив, що шлях до миру лежить не через реагування на риторику Путіна, а через подальший тиск на Росію та безперебійну військову підтримку України, яка дозволяє їй ефективно оборонятися. За його словами, дуже важливо, щоб Київ залишався у максимально сильній позиції під час будь-яких дипломатичних контактів.

Генсек НАТО також наголосив, що дипломатичні зусилля продовжуються, однак саме стійкість української оборони є ключовим фактором для можливого майбутнього врегулювання.

Напередодні, перед зустріччю зі спецпредставником США Стівом Уіткоффом, Путін заявив, що "Росія готова до війни з Європою, якщо Європа почне війну проти Росії", знову звинувативши Захід у прагненні завдати Москві "стратегічної поразки". При цьому диктатор традиційно заперечував намір розпочинати військовий конфлікт, стверджуючи, що європейські країни нібито "відмовилися від переговорів" та "перебувають на боці війни".

Путін також зазначив, що у разі ескалації "може настати момент, коли Росії просто не буде з ким домовлятися".

Читайте також на порталі "Коментарі" — компромісного варіанта плану закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Як передає портал "Коментарі", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.

Також видання "Коментарі" повідомляло – американська делегація на чолі зі спецпосланцем президента США Стівом Уіткоффом та радником Дональда Трампа Джаредом Кушнером 2 грудня провела у Кремлі близько п'яти годин переговорів із Володимиром Путіним. Проте, за оцінкою кореспондента Sky News Айвора Беннета, зустріч не наблизила сторони до завершення російсько-української війни.



