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Рютте ответил, будет ли НАТО участвовать в мирных переговорах по Украине

Марк Рютте заверил, что НАТО не будет участвовать в мирных переговорах по Украине

сегодня, 12:37
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Кравцев Сергей

НАТО не собирается участвовать в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией. Поэтому Альянс не будет формировать собственные "красные линии" в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью NV рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте ответил, будет ли НАТО участвовать в мирных переговорах по Украине

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"... мы как НАТО не участвуем в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются", — сказал генсек.

Рютте отметил, что переговоры продвигаются медленно, но не из-за Украины, а из-за РФ, а "мяч сейчас явно на российском поле".

Генсек подчеркнул, что у НАТО как отдельной организации нет "красных линий" в переговорах, потому что она не причастна к этому процессу.

"Я думаю, что у НАТО нет собственных красных линий, потому что мы не являемся частью этого процесса. Но, конечно, в общем, мы хотим, чтобы Украина была гордым суверенным государством, которое движется вперед. Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Марк Рютте придерживается мнения, что "устойчивый мир" для Украины возможен при условии сдерживания России, чтобы она не могла угрожать ее территориальной целостности. Такое мнение Рютте озвучил на брифинге в Брюсселе 4 апреля.

Генсек НАТО заявил, что украинцам нужен такой мир, который не позволит Путину больше никогда даже задуматься о том, чтобы захватить хоты бы один квадратный километр украинской территории. Путин не решится на очередную авантюру, если он будет знать, что есть меры сдерживания, обороны. 

Рютте продолжил, что сейчас усилия многих стран-членов НАТО направлены именно на то, чтобы обеспечить Украину необходимым для продолжения сопротивления – упомянув прямые поставки помощи, "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для Украины по всему миру и инвестиции союзников в производство оружия украинским ОПК, обучение украинских военных западными инструкторами.




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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/mirni-peregovori-ta-vstup-ukrajini-v-nato-ryutte-v-interv-yu-nv-rozpoviv-pro-rol-alyansu-50503720.html
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