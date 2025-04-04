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Есть только один вариант устойчивого мира для Украины: генсек НАТО раскрыл детали

Марк Рютте считает, что Россия не должна иметь возможности снова напасть на Украину

сегодня, 15:04
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Кравцев Сергей

Генеральный секретарь Марк Рютте придерживается мнения, что "устойчивый мир" для Украины возможен при условии сдерживания России, чтобы она не могла угрожать ее территориальной целостности. Такое мнение Рютте озвучил на брифинге в Брюсселе 4 апреля.

Есть только один вариант устойчивого мира для Украины: генсек НАТО раскрыл детали

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО заявил, что украинцам нужен такой мир, который не позволит Путину больше никогда даже задуматься о том, чтобы захватить хоты бы один квадратный километр украинской территории. Путин не решится на очередную авантюру, если он будет знать, что есть меры сдерживания, обороны.

Рютте продолжил, что сейчас усилия многих стран-членов НАТО направлены именно на то, чтобы обеспечить Украину необходимым для продолжения сопротивления – упомянув прямые поставки помощи, "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов для Украины по всему миру и инвестиции союзников в производство оружия украинским ОПК, обучение украинских военных западными инструкторами.

Генсек НАТО напомнил также о переговорах, которые ведутся в формате "коалиции решительных" под лидерством Франции и Британии. 

Читайте также на портале "Комментарии" — перспективу членства Украины в НАТО никто не в праве отбросить. Этот пункт не будет прописан в потенциальном мирном соглашении о завершении войны в Украине. Вариант со вступлением Украины в Альянс возможен "отдельно от того, что может произойти в будущем". Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте в Польше во время общения со слушателями Варшавской школы экономики.

Марк Рютте напомнил то, что происходило на прошлом саммите в Вашингтоне, где было подчеркнуто, что путь Украины к членству в НАТО необратим. Но членство в НАТО не может быть частью мирного соглашения.

Также издание "Комментарии" сообщало – мир в обмен на вступление Украины в НАТО: Рютте сделал обнадеживающее заявление.




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