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Рютте поддержал Трампа с претензиями США на Гренландию: что заявил

Марк Рютте подчеркнул важность обороны в Арктике

сегодня, 15:42
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Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии. В частности, в вопросе обороны. Как передает портал "Комментарии", свое мнение он высказал в интервью таблоиду "Bild".

Рютте поддержал Трампа с претензиями США на Гренландию: что заявил

Дональд Трамп и Марк Рютте. Фото из открытых источников

"Когда речь идет об обороне в Арктике, Трамп прав. Что я считаю очень хорошо, так это то, что премьер-министр Дании немедленно начал переговоры с президентом Трампом. По сути, речь шла о высокой актуальности обороны на крайнем севере", — отметил Марк Рютте.

По его словам, это касается не только Гренландии, но и Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Канады.

"Мы все должны работать вместе, чтобы защитить территории. И Трамп прав", — подчеркнул генсек НАТО.

Отметим, президент США Дональд Трамп еще во время первой каденции своего президентства заявлял, что хочет купить Гренландию. Победив на президентских выборах в 2024 году, Трамп не оставил эту идею.

Недавно намерения Трампа по Гренландии подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, Трамп серьезно настроен на покупку острова Гренландия, который сейчас находится в составе Дании и это является "его приоритетом".

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте не согласен с мнением, что Украина проигрывает войну, хотя и "фронт движется в неправильном направлении". Как передает портал "Комментарии", свою позицию Рютте озвучил в интервью немецкому таблоиду "Bild".

"Фронт движется в неправильном направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это от 1,000 до 1,500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей. И наша задача – сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее", – подчеркнул генсек.




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