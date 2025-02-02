Рютте поддержал Трампа с претензиями США на Гренландию: что заявил

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Кравцев Сергей
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии. В частности, в вопросе обороны. Как передает портал "Комментарии", свое мнение он высказал в интервью таблоиду "Bild".
Дональд Трамп и Марк Рютте. Фото из открытых источников
По его словам, это касается не только Гренландии, но и Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Канады.
Отметим, президент США Дональд Трамп еще во время первой каденции своего президентства заявлял, что хочет купить Гренландию. Победив на президентских выборах в 2024 году, Трамп не оставил эту идею.
Недавно намерения Трампа по Гренландии подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, Трамп серьезно настроен на покупку острова Гренландия, который сейчас находится в составе Дании и это является "его приоритетом".
Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте не согласен с мнением, что Украина проигрывает войну, хотя и "фронт движется в неправильном направлении". Как передает портал "Комментарии", свою позицию Рютте озвучил в интервью немецкому таблоиду "Bild".
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