Рютте потерпел фиаско: в чем генсек НАТО так и не сумел переубедить Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Вашингтон на фоне напряжённости между США и европейскими союзниками. По данным Bloomberg, визит был направлен на то, чтобы снизить раздражение президента США Дональда Трампа из-за позиции ряда стран Европы, которые отказались поддерживать его инициативы в отношении Ирана.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Встреча в Белом доме сопровождалась необычной демонстрацией: Рютте привёз в Овальный кабинет плакаты с золотыми надписями и яркими диаграммами. Среди них — лозунги "Триллион Трампа" и "Эффект Трампа 47", которые иллюстрировали рост оборонных расходов стран НАТО после возвращения Трампа в американскую политику.

По словам генсека альянса, европейские союзники не достигали уровня оборонных расходов США со времён 1950-х годов, когда президентом был Дуайт Эйзенхауэр. Рютте подчеркнул, что именно давление Вашингтона стало ключевым фактором увеличения военных бюджетов в Европе.

Во время встречи он активно использовал риторику, ориентированную на личное восприятие Трампа, подчеркивая его роль в укреплении НАТО. Такой подход, как отмечает Bloomberg, вызвал неоднозначную реакцию внутри самого альянса.

Часть европейских союзников сочла поведение Рютте чрезмерно подобострастным. В медиа уже вспоминают, что он ранее называл Трампа "папой НАТО", что лишь усилило критику в его адрес со стороны отдельных политиков в Европе.

Несмотря на это, сам Трамп, по данным издания, остался "почти невозмутимым" и принял похвалу без видимого раздражения. Однако он вновь обрушился с критикой на европейские страны, которые отказались участвовать в действиях США против Ирана, отдельно упомянув Великобританию, Германию и Францию.

При этом американский президент подчеркнул, что сохраняет уважение к Рютте, несмотря на разногласия с союзниками.

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