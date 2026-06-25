Рютте зазнав фіаско: у чому генсек НАТО так і не зумів переконати Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Вашингтона на фоні напруженості між США та європейськими союзниками. За даними Bloomberg, візит був спрямований на те, щоб знизити роздратування президента США Дональда Трампа через позицію низки країн Європи, які відмовилися підтримувати його ініціативи щодо Ірану.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Зустріч у Білому домі супроводжувалася незвичайною демонстрацією: Рютте привіз до Овального кабінету плакати із золотими написами та яскравими діаграмами. Серед них – гасла "Трильйон Трампа" та "Ефект Трампа 47", які ілюстрували зростання оборонних витрат країн НАТО після повернення Трампа до американської політики.

За словами генсека альянсу, європейські союзники не досягали рівня оборонних витрат США з часів 1950-х років, коли президентом був Дуайт Ейзенхауер. Рютте наголосив, що саме тиск Вашингтона став ключовим чинником збільшення військових бюджетів у Європі.

Під час зустрічі він активно використовував риторику, орієнтовану на особисте сприйняття Трампа, наголошуючи на його ролі у зміцненні НАТО. Такий підхід, як зазначає Bloomberg, викликав неоднозначну реакцію всередині альянсу.

Частина європейських союзників визнала поведінку Рютте надмірно улесливою. У медіа вже згадують, що він раніше називав Трампа "татом НАТО", що лише посилило критику на його адресу з боку окремих політиків у Європі.

Попри це сам Трамп, за даними видання, залишився "майже незворушним" і прийняв похвалу без видимого роздратування. Однак він знову обрушився з критикою на європейські країни, які відмовилися брати участь у діях США проти Ірану, окремо згадавши Велику Британію, Німеччину та Францію.

При цьому американський президент наголосив, що зберігає повагу до Рютти, незважаючи на розбіжності із союзниками.

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