Рютте рассказал, что НАТО точно не позволит Путину в Украине

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Кравцев Сергей
Североатлантический альянс точно не позволит российскому диктатору Путину добиться своего в Украине. Поэтому поддержка Украины будет продолжаться. Единственное, что важно для Альянса – это понимание, что украинский народ готов продолжать сопротивление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление генсек НАТО Марк Рютте сделал на пресс-конференции в Брюсселе.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
По его словам, НАТО не позволит Путину добиться своего в Украине.
Марк Рютте заявил, что в данный момент видно, что на восточной линии россияне достигают небольших успехов, но значительной ценой.
Генсек НАТО сообщил, что США и другие страны оказывают значительную помощь Украине.
Рютте уверен, что Путин не добьется своего. И, если в один из дней Владимир Зеленский решит начать переговоры с Россией о том, как положить конец войне, то он это сделает с позиции силы.
Читайте также на портале "Комментарии" — страны Запада и дальше продолжать делать все, чтобы путинский режим потерпел фиаско в Украине, а Киев вышел из войны победителем. Это главный месседж в послании российскому диктатору Владимиру Путину. Такое заявление генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.
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