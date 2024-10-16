logo

BTC/USD

67381.96

ETH/USD

2618.52

LTC/USD

71.21

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Рютте рассказал, что НАТО точно не позволит Путину в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Рютте рассказал, что НАТО точно не позволит Путину в Украине

Генсек НАТО допустил переговоры Зеленского с Путиным, но только, когда у Украины будут сильные позиции

сегодня, 12:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Североатлантический альянс точно не позволит российскому диктатору Путину добиться своего в Украине. Поэтому поддержка Украины будет продолжаться. Единственное, что важно для Альянса – это понимание, что украинский народ готов продолжать сопротивление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление генсек НАТО Марк Рютте сделал на пресс-конференции в Брюсселе.

Рютте рассказал, что НАТО точно не позволит Путину в Украине

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Мы массово поддержим Украину военной помощью, чтобы убедиться, что они в состоянии дать отпор", — отметил генсек.

По его словам, НАТО не позволит Путину добиться своего в Украине.

Марк Рютте заявил, что в данный момент видно, что на восточной линии россияне достигают небольших успехов, но значительной ценой.

"Я каждый день впечатлен изобретательностью Украины, ее креативностью, способностью придумывать новые идеи", — заявил Рютте.

Генсек НАТО сообщил, что США и другие страны оказывают значительную помощь Украине.

"Что нам нужно сделать, это убедиться, что Украина может продолжать делать это (сопротивляться агрессии, — ред.)", — сказал он.

Рютте уверен, что Путин не добьется своего. И, если в один из дней Владимир Зеленский решит начать переговоры с Россией о том, как положить конец войне, то он это сделает с позиции силы.

Читайте также на портале "Комментарии" — страны Запада и дальше продолжать делать все, чтобы путинский режим потерпел фиаско в Украине, а Киев вышел из войны победителем. Это главный месседж в послании российскому диктатору Владимиру Путину. Такое заявление генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости