Рютте рассказал, какой вопрос по Украине нужно поднимать за закрытыми дверями

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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Марк Рютте предостерег от публичного обсуждения деталей возможного мирного соглашения между Украиной и Россией для завершения войны. Генсек считает, что такие вещи не стоит обсуждать в открытом пространстве и лучше воздержаться от оценок возможных договоренностей, пока это лишь предположения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Марк Рютте сделал в интервью "Голосу Америки".
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Марк Рютте отметил, что он лично не собирается раскрывать детали того, что могло бы стать "сильным соглашением" для Украины, чтобы не раскрывать все карты перед российским диктатором и не давать Кремлю поле для маневра.
В то же время генсек заверил, что поддержка Украины со стороны многих европейских стран является "незыблемой".
Марк Рютте сделал это заявление после того, как 12 декабря в Брюсселе выступил со своей первой большой программной речью на посту.
В этой речи Марк Рютте предостерег от договоренностей о мирном соглашении без привлечения к процессу российского лидера. Он также выразил сомнения в уместности публичного обсуждения деталей гарантий безопасности и мира для Украины.
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