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Рютте рассказал, какой вопрос по Украине нужно поднимать за закрытыми дверями

Генсек НАТО предостерег от публичного обсуждения деталей соглашения о мире в Украине

сегодня, 09:35
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Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте предостерег от публичного обсуждения деталей возможного мирного соглашения между Украиной и Россией для завершения войны. Генсек считает, что такие вещи не стоит обсуждать в открытом пространстве и лучше воздержаться от оценок возможных договоренностей, пока это лишь предположения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Марк Рютте сделал в интервью "Голосу Америки".

Рютте рассказал, какой вопрос по Украине нужно поднимать за закрытыми дверями

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Марк Рютте отметил, что он лично не собирается раскрывать детали того, что могло бы стать "сильным соглашением" для Украины, чтобы не раскрывать все карты перед российским диктатором и не давать Кремлю поле для маневра.

"Зачем сейчас эти разговоры по телевидению. Давайте сделаем это немного за закрытыми дверями, потому что иначе, когда он (Владимир Путин) сядет за стол переговоров, он уже будет знать, что мы собираемся делать. Поэтому я немного колеблюсь отвечать на ваш вопрос", – сказал Рютте.

В то же время генсек заверил, что поддержка Украины со стороны многих европейских стран является "незыблемой".

Марк Рютте сделал это заявление после того, как 12 декабря в Брюсселе выступил со своей первой большой программной речью на посту.

В этой речи Марк Рютте предостерег от договоренностей о мирном соглашении без привлечения к процессу российского лидера. Он также выразил сомнения в уместности публичного обсуждения деталей гарантий безопасности и мира для Украины.

"Здесь есть огромный риск, и риск заключается в том, что мы договариваемся между собой, как может выглядеть мирное соглашение без Владимира Путина за столом", – сказал Рютте в ответ на вопрос о гарантиях мира для Украины.

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Источник: https://www.holosameryky.com/a/rutte-zasterih-proty-publichnoho-obhovorennia-detalei-myrnoyi-uhody/7900484.html
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